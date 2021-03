Derfor vil han ikke kritisere Erna Solberg i denne saken

Vedum er kjent som både en maktpolitiker, politisk slugger og en knallhard forhandler.

Ofte står Senterparti-Vedum og statsminister Solberg langt fra hverandre politisk.

– Jeg er nådeløs på å kritisere politiske løsninger. For jeg er uenig i en del av de grepene som statsminister Erna Solberg tar.

– Og der er jeg helt nådeløs på hva jeg mener om for eksempel tvangssammenslåinger av fylker, Viken eller politisentralisering, sier Vedum i TV 2-programmet Presseklubben.

Samme nyttårsforsett

Men han er ikke alltid like nådeløs. For Vedum har i mange år hatt et helt spesielt nyttårsforsett.

– Ja, det er sant. Jeg sier til meg selv: «Du må bli litt rausere, Trygve». For det er så fort at man dømmer andres feil, at man er litt hard på småligheter, og at man blir litt selvhøytidelig.

Han utdyper:

– Det tror jeg vi strever med alle mann. Så da tenker jeg gjennom det hvert eneste år; at jeg må prøve å bli litt rausere, sier han.

Se hvorfor Vedum ikke vil kommentere statsministerens Geilo-tur, i videovinduet øverst i saken.

Og de tankene tar han også med seg inn i politikkens verden.

Kommenterer ikke dette

Vedum sier at han er opptatt av å skille mellom sak og person.

– Når det gjelder menneskelige feil, så følger jeg den regelen, sier han.

Derfor vil han heller ikke kommentere Erna Solbergs 60-årsfeiring på Geilo.

Forrige uke ble det kjent at Solberg og familien samlet mer enn ti personer på en restaurant og i en leilighet på Geilo i vinterferien.

Politiet har startet etterforskning av saken.

– Det har ikke jeg kommentert. Der er det nok andre som kommenterer. På sånne menneskelige ting så tenker jeg at jeg ikke trenger å være en aktør, sier Vedum.

Advarer

Senterparti-lederen advarer samtidig mot et samfunn der ingen kan gjøre feil.

– Vi ønsker oss heller ikke et samfunn der alle er perfekte. Og det skal vi passe oss litt for.

– For vi har Instagram og Twitter og alle mulige sosiale medier. Det blir en slags higen etter at alle skal være perfekte. Og det samfunnet vil vi ikke ha.

