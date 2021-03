– En mann vi er nødt til å stoppe

Burak Yilmaz scoret hat trick mot Nederland og er brennhet om dagen.

Det har den norske leiren lagt merke til.

— Det er en fysisk robust spiss som virkelig gir litt juling. Det er noe jeg er vant til fra Skottland. Han er en enormt god spiss. Han er virkelig en lederskikkelse for Tyrkia og en mann vi absolutt må stoppe, sier Kristoffer Ajer.

Solbakken forteller at han har forberedt spillerne på hva som møter dem lørdag.

— De er litt som Dr Jekyll and Mr Hyde. På sitt beste er de veldig gode. De har mange gode enkeltspillere, og når det klikker er de veldig gode, sier landslagssjefen.

Kan bli ny Qatar-markering

Ajer fikk ikke starte mot Gibraltar, men er aktuell for startplass mot Tyrkia. Celtic-spilleren forteller at det fort kan komme en ny Qatar-markering fra de norske spillerne, men vil ikke fortelle hva de planlegger.

Heller ikke Solbakken ville lette på sløret.

— Det må vi se på. Vi har en plan, men vi har også en fotballplan vi skal utfordre. Vi er klare til å sette fokus på det ene og det andre, men vi må ikke glemme at vi er her for å spille fotballkamper også, sier Solbakken.

22-år gamle Ajer forteller at Qatar-situasjonen ikke har vært spesielt mye diskutert i klubbhverdagen.

– Vi diskuterte det litt i Celtic-garderoben, men det har ikke vært så mye nei.

Ajer synes det er bra Solbakken har gått i bresjen for de norske spillerne.

– Jeg synes Ståle har vært klar og tydelig. Vi har hatt noen flotte møter hvor alle har fått sagt sin mening. Jeg føler Ståle har gått i bresjen, med spillerne i ryggen, sier Ajer.

Hyller den norske grasroten

Solbakken er glad for at Tyskland valgte å følge opp Norges markering.

– Jeg synes det var fint og virkelig en av de store som kom etter. Jeg vet ikke hvor mange som ser Tysklands første kvalikkamp, men det er vel 8-10 millioner. Det gir jo en god effekt, sier Solbakken, som understreker at det ikke er han som skal ha æren for Qatar-markeringene.

— Æres den som æres bør. Vi har jo satt i gang noe, men det vil være feil for meg å ta noe ære. Vi må først og fremst hylle den norske grasroten og supporterne som satt dette i gang. Vi er uenig om virkemidlene, men vi er enig om alt det andre. Det er de som har fått snøballen til å rulle, så har vi tatt opp tråden.