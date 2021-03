Skuffet: – Sjokkerende mange vil utsette vaksineringen fordi de skal på hytta

– Til deg i 70-årene eller deg som kjenner noen som er det.

Slik starter Cathinka Devor Lunde (47) et ferskt videoinnlegg på Instagram.

Lunde jobber deltid på vaksinasjonssenteret i bydel Nordre Aker i Oslo. For noen dager siden fikk hun seg en overraskelse, da hun ringte rundt for å kalle inn personer til vaksinering.

– Det er en veldig hyggelig jobb å ringe rundt. Denne uken har vi i tillegg fått tilgang på masse doser, så vi er veldig glade for å kunne vaksinere mange, sier hun.

SYKEPLEIER: Sykepleier Cathinka Devor Lunde. Foto: Privat

Men akkurat denne uken var det overraskende mange som takket nei til vaksinering.

– Noen sa nei fordi de ikke ønsket vaksinen, og det er selvfølgelig helt greit. Men en sjokkerende andel sa nei fordi de skulle på hytta i påskeferien, så de ville heller ha time senere. Jeg blir så skuffet, sier Lunde.

Dobbelt arbeid

Hun kan ikke forstå at folk, når det endelig blir deres tur, velger å takke nei fordi de skal på ferie.

– Endelig har vaksinene kommet. Ungdommene har sittet inne i ett år for å ta vare på de sårbare i samfunnet. Vi er nødt til å få satt disse vaksinene nå, sier hun.

Dersom personer utsetter vaksineringen, betyr det dobbelt arbeid med å kalle inn for vaksinesenterene. Hun er bekymret for at det kan føre til forsinkelser.

Lunde forteller at de mange av de ansatte på vaksinesenteret har utsatt egen ferie for å sette vaksiner.

– Vi som jobber på vaksinesenteret, jobber gjennom påsken også. Vi har kortet ned eller droppet vår egen påskeferien for å sette vaksiner. Da er det fint om du gjør det samme, sier hun.

Mange av de som jobber på senteret, har blitt permittert fra sine yrker under pandemien. Det er blant annet barsjefer, kabinpersonale og yogalærere, som venter på at hverdagen skal bli normal igjen.

Går ut på dato

Ifølge vaksinekoordinatoren i bydelen svarer annenhver innbygger som blir tilbudt vaksine nå, at de ønsker den på et senere tidspunkt.

– Jeg tok en telefon til callteamet nå for å sjekke hvor mye de opplever at dette skjer. Da fortalte de at cirka 50 prosent av spurte sier at de ønsker vaksinen, men at det ikke passer i påsken, sier vaksinekoordinator Anja Bergenshus i bydelen.

Hun forteller at dette sinker arbeidet ved vaksinesenteret.

– For det første gjør det arbeidet vårt mye tregere. Vi må ringe dobbelt så mange mennesker for å få satt vaksinene. Vi kan heller ikke utsette planlagt vaksinasjon fordi da vil dosene gå ut på dato, så vi er avhengig av å få tak i nok folk, sier Bergenshus.

Hun minner om fordelene ved å få en vaksine, som taler for at timen bør prioriteres.

– Det er jo snakk om å få en vaksine som kan redde liv, så jeg mener jo at dette er det beste påskeegget man kan få. Alle venter jo på at ting skal bli mer normalt igjen, både unge som gamle, sier hun.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) forteller at han har fått tilbakemelding fra flere bydeler om at folk ønsker å utsette vaksineringen fordi de heller vil på ferie.

– Dette er synd. Man bør ikke takke nei til vaksine fordi man skal på ferie. De som vaksineres nå er i stor grad den eldre befolkningen, som er de som i størst grad er utsatt for alvorlig sykdom som følge av covid-19. Dersom du får tilbud om vaksine så bør du takke ja til den, sier han.

JA: Helsebyråd Robert Steen (Ap) ber folk takke ja til vaksinen når de får tilbud. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Jobber på røde dager

I påskeuken jobber bydelen med å vaksinere de siste personer i gruppen 75+. Uken etter begynner de på gruppen 65+ og personer i 4b-gruppen.

Vaksinekoordinatoren håper at folk velger å utsette ferien en dag eller to dersom de får tilbud om vaksine.

– Hvis du ikke har reist ennå, er det hyggelig om du kan utsette ferien for å komme til oss. I tillegg må innbyggerne være forberedt på at de kan bli ringt av oss i påskeferien, selv på røde dager, sier hun.

For å lette arbeidet for vaksinasjonssentrene, oppfordrer Bergenshus alle til å ta telefonen når det ringer fra ukjent nummer. I tillegg minner hun om at det er veldig viktig å melde fra dersom du blir forhindret fra å møte til timen.

– Visse opplever at innkallelsen kommer på litt kort varsel, men det henger sammen med at vaksinesenterne ikke vet hvor mange vaksiner de har før uken før dosene skal settes. Dersom du er forhindret fra å møte, er det svært viktig at du melder fra slik at vi kan få gitt vaksinen til en annen innbygger, sier hun.

Nakstad: – Viktig vaksine

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad synes også det er uheldig at folk takker nei.

– Jeg kjenner ikke til hvor stort omfang slike timebytter har, men det er viktig at man stiller opp til det vaksinetidspunktet man får tildelt når man takker ja til vaksine. Valgfriheten når det gjelder vaksinasjonstidspunkt er liten og den vil bli mindre fremover når stadig flere vaksiner skal settes ute i kommunene, sier han.