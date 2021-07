Å ta service på en bil fra 1970-tallet er noe ganske annet enn å gjøre det samme med en av dagens modeller. Da snakker vi selvsagt for sammenligningens skyld om fossile modeller, i dette tilfellet med bensinmotor.

Noe av det som er veldig forandret, er serviceintervallene, som i dag er dramatisk forlenget i forhold til bilene for 40-50 år siden.

Nå er serviceintervall på 20.000 – 30.000 kilometer – eller en gang i året - det vanlige, og en del nye biler trenger ikke første gangs service før etter to år, selvsagt forutsatt at man passer på motoroljen.

Helt original

Slik var det ikke for denne Volkswagen K70 av 1971-årgang, som Arthur Iversen i Kristiansand har passet veldig godt på siden han kjøpte den for nærmere 20 år siden. Bilen ser i dag ut som om den kommer rett fra salgslokalet – 50 år etterpå. Den er original fra ende til annen, bare lakken har fått en runde med oppgradering.

– Den har blitt passet godt på, og har stått i oppvarmet garasje hele tiden. Den blir mest kjørt småturer i sommerhalvåret, i tillegg til at vi er på veteranbiltreff med den et par ganger i året her i Kristiansand. Hittil har den kjørt totalt 60.000 kilometer og fungerer fortsatt perfekt, sier Iversen til Broom.

En veldig bra førerplass for sin tid. Legg merke til girspaken og det store rattet. Fullt utstyrt for røyking også, med askebeger og lighter. Foto: Privat

Data-diagnose!

Den perfekte tilstanden forteller sitt tydelige språk om hva det betyr med godt vedlikehold og stell av bilen. At den har fått alt den skal ha av service og ettersyn helt fra den var ny, er det ingen tvil om. Slik har det vært helt siden den ble kjøpt som ny av den daværende flyplassjefen på Lista hos C. Lehne Automobilforretning i Lyngdal i 1971.

K70 var en avansert modell for sin tid, og noe av det som var litt annerledes var serviceintervall på hele 10.000 km, bare 5-10 år etter at det var normalt å skifte olje hver 2.000 – 3.000 kilometer. Den nye datadiagnose-kontakten var nok noe av forklaringen på dette, og det fortonte seg jo unektelig imponerende den gangen at man bare kunne stikke inn en flerpolet kontakt i motorrommet og lese av ganske mye om bilens tilstand i øyeblikket!

VW 411/412 ble ingen stor suksess

40.000 km service - etter 13 år

Bilen hadde en svært beskjeden kjørelengde. De første årene i eierskap hos den tidligere Spitfire-flygeren på Lista flyplass sto den stort sett parkert i en hangar, og mye kjørt ble den heller ikke mens den var eid av en museumsbestyrer i Moss. Derfor tok det sin tid mellom hver service.

Broom har fått se fakturaen for 40.000 km service hos nettopp C. Lehne Automobilforretning. Den ble gjort 6. september 1984, hele 13 år etter at bilen ble registrert første gang.

At dette motorrommet er 50 år gammelt er nesten ikke til å tro. Foto: Privat

Nye pluggledninger

Det viste seg at litt av hvert måtte skiftes, noe av det sikkert også på grunn av lite bruk heller enn at det var utslitt.

Skifte av tennplugger og tennstifter, og justering av tenning, var typisk obligatorisk ved periodisk service. Det samme gjelder motorolje og filter, men legg merke til prisen: 4 liter motorolje for 140 kroner lar seg absolutt høre! Nye pluggledninger og skifte av frostvæske må vi kanskje mest skrive på aldringens konto, det samme gjelder kanskje også viftereim.

For 75 år siden startet et enestående bileventyr

Arbeid for kr. 772,80

Ny opphengskule var for meg en liten påminnelse om at forhjulsopphenget på K70 var litt sensitivt. Opphengskula var den klart dyreste delen på 1984-fakturaen, som hadde en sluttsum på kr. 1.611,40. I dag tilsvarer dette 4.330 kroner, omregnet med Norges Banks kalkulator til 2020-kroner).

Arbeid var den største enkeltposten på fakturaen med kr. 772,80. Originale VW-deler utgjorde kr. 455,35, tilbehør kr. 208,25, olje og fett kr. 140,00 og verkstedmateriell kr. 35,00.

...og i hattehylle var det altså plass til minstemann, i spesialsnekret seng!! Foto: Privat

Vekker oppsikt

I alt har VW K70 med registreringsnummer RA 11076 hatt fem eiere. Arthur Iversen kom over bilen hos en bruktbilforhandler i Kristiansand, som hadde kjøpt den på Ekeberg-markedet.

Som antydet tidligere, er bilen usedvanlig strøken. Å si at den ser ut som fabrikkny er bare en veldig beskjeden overdrivelse. Bilen har aldri vært restaurert, og alt er originalt og fungerer godt, bekrefter Iversen, som opplever at en 50 år gammel gull metallic VW K70 virkelig vekker oppsikt.

– Ja, det er ganske vanlig at folk stopper meg for å prate når jeg er ute og kjører med bilen, og det er enda flere som kikker veldig og lurer på hva slags bil dette egentlig er. Det blir nesten like sosialt som å lufte hunden, sier han.

Småtøff i trynet var den også... Foto: Privat

Seng i hattehylla!

– Hvordan er den å kjøre?

– Helt fin, men den er jo litt tørst, da – spesielt på småkjøring, sier han. 1971-modellen er for øvrig ikke den første K70 i familien:

– Bestefar hadde en gang K70. Noe av det fine med bilen, var den flotte innvendige plassen. Hvor rommelig den var, beviste en annen K70-eier på den tiden. Det var flere barn i familien, så for at alle skulle ha det komfortabelt, ble minstebarnet plassert i en spesialsnekret seng på hattehylla, slutter han.

