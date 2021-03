Suez-kaoset: Måtte gi opp – frykter skipet blir liggende i flere uker

Som en strandet hval, ligger Ever Given på tvers av Suezkanalen. Det 400 meter lange og 220.000 tonn tunge fartøyet står bom fast på bunnen av det smaleste partiet av kanalen.

Alle forsøk på å få skipet løst har til nå vært mislykket. Senest måtte de gi opp et forsøk fredag ettermiddag, opplyser bergingsselskapet til AFP.

Håpet er at vannstanden stiger i helgen, og at det kan hjelpe til med å få skipet løs, men mange mener bergingsaksjonen i beste fall tar en uke, i verste fall flere uker.

Fjerner ballast

– Hvis stabiliteten til skipet er bra nok, kan de få av ballast og olje. Da lettes trykket på bunnen, og det blir lettere å flytte bort sanden for å få løs skipet. Dette vil da fem dager til en uke, sier kaptein Nicolas Sloane, i International Salvage Union til nyhetsbyrået AP.

Han mener det er lettere å lette litt på ballasten, og grave under skipet, enn alternativet, som er å losse lasten for å gjøre skipet lettere.

– Da trenger de 300 lasteskip for å få bort 400 containere, sier han.

– Dette er trolig det største skipet som noengang har gått gjennom kanalen, og akkurat dette punktet er ekstremt vanskelig, sier Sloane.

Han mener det blir vanskeligere etter hvert som dagene går.

– Skipet vipper sakte lenger ned i grunnen. Det er en vanskelig situasjon, sier han.

Grafikken viser hva bergingsmannskapet planlegger å gjøre for å få løs Ever Given. Foto: AP

Blokkeringen koster verdenshandelen mellom 60 og 100 millarder kroner hver uke, ifølge en beregning den tyske forsikringsalliansen har gjort, skriver Reuters. Dette tapet er det til sist forbrukere som må dekke inn i form av høyere fraktkostnader.

30 oljetankere ligger i kø for å komme seg gjennom stredet, og oljeprisen er allerede opp tre prosent fredag.

Sykler og boblebad til Norge

71 containere om bord på skipet har ankomststed i Norge, opplyste Greencarrier til NRK torsdag.

– Det dreier seg om varer som sykler, boblebad, bildekk, vinskap og ris, sa Marius Lien i Greencarrier Liner Agency Norway til statskanalen.

Produksjon av biler forventes å bli kraftig forsinket, da flere containere inneholder bildeler som bestilles fortløpende fra produsenter.

200 skip ligger nå og venter på at Suezkanalen igjen skal kunne åpne. 100 skip til er på vei. Dette er er alt fra containerskip til oljetankere og andre former for skip.

16 norske skip i kø

16 av skipene som ligger i kø er norskeide ifølge Rederiforbundet. De følger den dramatiske situasjonen i Suez-kanalen tett.

Ever GIven er et av verdens største containerskip. Foto: Mohamed Abd El Ghany

Mange av skipene som ligger og venter, vurderer nå om de skal snu for å seile rundt hele det afrikanske kontinent. Noe som vil ta 10-15 dager ekstra.

Vindkast-teori

Det er ukjent hva som fikk skipet til å kjøre seg fast i den trange kanalen. En av teoriene er at et vindkast som tok tak i den høye konteinerlasten som et seil, og skjøv det ut av kurs.

Suezkanalen, som ligger i Egypt, er på sin side 190 km lang, 24 meter dyp og rundt 205 meter bred. Den forbinder Middelhavet med Rødehavet, og er den raskeste ruten mellom Europa og Asia sjøveien.