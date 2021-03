Tidligere idrettsprofil dømt for vold

En tidligere idrettsutøver som har vært en profil på landslagsnivå i sin idrett, er dømt til 30 dagers fengsel for vold mot to personer og oppbevaring av narkotika.

Ifølge dommen fra en tingrett på Vestlandet har mannen vært voldelig mot en person han kjenner, ved to anledninger i 2019.

I forbindelse med den ene episoden var han også voldelig mot en annen person.

Politiet rykket ut til begge hendelsene, og den andre gangen fant de narkotiske tabletter hjemme hos ham.

Selv nekter mannen straffskyld for vold.

Vurderer anke

Retten finner det bevist at idrettsprofilen og den fornærmede havnet i en fysisk konfrontasjon.

Én av tre dommere mener at volden ved en av anledningene kan ha vært gjensidig og at idrettsprofilen skal frifinnes, mens de to andre dommerne er av en annen oppfatning.

FORSVARER: Advokat Linda Ellefsen Eide sier de vil bruke de neste ukene på å vurdere om de skal anke. Foto: NTB

Flertallet mener særlig et slag mot fornærmedes ansikt gjør at han skal domfelles også for denne hendelsen.

Mannens forsvarer, advokat Linda Ellefsen Eide, sier til TV 2 at de noterer seg at retten er enig i at deler av voldshandlingene var fremprovosert av den fornærmede.

– Vi vil bruke den nærmeste tiden til å vurdere om dommen skal påankes. Det registreres for øvrig at min klient fikk delvis medhold i den ene posten han ikke erkjente straffeskyld for, og medhold i sin subsidiære påstand hva gjaldt den konkrete straff ved domfellelse for hele tiltalen, sier hun.

Grove bedragerier

I tillegg til voldssaken er mannen tiltalt for grove bedragerier mot NAV, i en uavhengig straffesak som et annet politidistrikt har etterforsket.

Senere denne våren må han møte i Bergen tingrett. Også i den saken nekter han straffskyld.

Politiet mener han har levert elektroniske meldekort til NAV der han opplyste å ha jobbet 454 timer mellom januar 2017 og april 2019, selv om han egentlig hadde jobbet og mottatt lønn for 2609,5 timer.

– Min klient mener at det beror på en misforståelse der han har jobbet frivillig. Han har hatt en opplevelse av at det har vært klarert med NAV, sa advokat Ellefsen Eide til TV 2 i januar.