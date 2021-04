– Det verste er alle likene

En avlang glassfiberbåt, fullastet med rundt 50 afrikanske migranter er i havsnød. Det er mørkt, sjøen er grov og idet den spanske redningsbåten nærmer seg, begynner de desperate menneskene om bord å slåss for å bli reddet først.

Redningsmennene må bruke makt for å få evakueringen til å skje i ordnede former.

Dette er hverdagen for Manuel Capa (49), som i ni år har jobbet med å redde flyktninger til havs. I Middelhavet, og nå sist i Atlanterhavet øst for Kanariøyene.

KIRKEGÅRD: Det kommer stadig flere båtflyktninger til Gran Canaria. I 2020 ankom nærmere 23.000 mennesker fra det afrikanske fastlandet og så langt i år har tilstrømmingen fortsatt. De skrøpelige farkostene blir lagt på en båtkirkegård utenfor Las Palmas. Foto: Aage Aune / TV 2

– De er helt utmattet når de kommer i sine skrøpelige farkoster. Når vi tar dem om bord i våre oransje redningsbåter blir de overlykkelige. De kaster seg ned og kysser dekket. De er ville av glede over å ha berget livet, forteller han til TV 2.

Forsvinner på havet

Spania har i årevis mottatt tusenvis av båtflyktninger fra Afrika. Det nye dette siste året er at de i stedet for Middelhavet har begynt å bruke den langt farligere ruten over til Kanariøyene.

Avstandene er lengre her og havet voldsommere. Overfarten kan ta opptil 10 dager, og mange bukker under av kulde og mangel på mat og vann.

BÅTFLYKTNINGER: Båtmigrantene har som regel vært på havet i dagevis før de blir tatt opp av den spanske redningstjenesten.. Foto: Manuel Capa/CGT, Salvamento Maritimo

Atter andre feilnavigerer og blir borte på havet.

Ifølge offisielle tall døde i fjor rundt 600 migranter under forsøket på ta seg til Kanariøyene. Og så langt i år sier regnskapet 19 omkomne.

Manuel bare fnyser av disse tallene.

– De offisielle tallene sier bare noe om hvor mange vi finner, ikke om alle flyktningbåtene som forsvinner til havs. I hver av båtene kan det være opptil 60 personer. Vi vet ikke hvor mange båter som har forsvunnet. Det kan være to eller ti.

Likene ligger i bunnen av båtene

Det aller verste for Manuel og hans kolleger er alle likene de må håndtere. Stemmen til den erfarne redningsmannen brister når han snakker om det han har opplevd.

– Det er ofte døde mennesker i båtene og vi må hente dem ut også. Det er det aller verste for oss. Vi prøver å behandle de døde med verdighet når vi finner dem, der de ligger i bunnen av båtene.

Rundt 26.000 mennesker har det siste året ankommet Kanariøyene via denne ruten, og Manuel ser at flyktningkrisen har mange nyanser.

Som for eksempel det faktum at et fåtall av dem som kommer har noen rett til asyl, men reiser kun for å forsøke å finne et bedre liv.

Overfarten til Spania er kostbar, og fortjenesten er det menneskesmuglerne som sitter igjen med.

– Det er de rike migrantene som kommer med båt, sier han til TV 2.

Uansett er hans høyeste prioritet alltid å redde liv.

– Det foregår et drama på liv og død her og mennesker lider. Dette er mennesker som er i fare og som setter livet på spill for å komme bort fra sine hjemland, der situasjonen er fryktelig.

Etterlyser åpenhet

Til forskjell fra, for eksempel Italias sjøredningstjeneste, deler Spanias Salvamento maritimo aldri bilde- og videomateriale fra redningsoperasjoner der migranter er involvert.

Årsaken er politisk, nærmere bestemt fremmarsjen til det spanske innvandringsfiendtlige partiet Vox, mener Manuel.

– Vox bruker innvandring som våpen mot regjeringen, og derfor ble det bestemt at de skulle skru av åpenheten og roe situasjonen ned.

Det er synd, synes Manuel. Spania og Europa må få vite om hva som skjer i havet utenfor Kanariøyene, mener han.

BÅTFLYKTNINGER: Den spanske sjøredningstjenesten Salvamento Maritimo har nesten daglig oppdrag med å redde migranter til havs, som har satt ut i elendige farkoster. Foto: Manuel Capa/CGT

Selv er han hovedtillitsvalgt i redningstjenesten og representerer den mektige fagforeningen CGT.

I samråd med fagforeningen har han bestemt seg for å snakke med TV 2 og dele bilder og video han selv har tatt under operasjoner på havet - materiale som aldri tidligere er blitt vist offentlig.

– Spanske myndigheter later som om problemet ikke finnes. Og dette skaper fremmedfiendtlighet i befolkningen. Folk har begynt å uttrykke en voldsom avsky for migrantene.

MØRKETALL: Ingen vet helt sikkert hvor mange det er av migrantene som omkommer på havet. Her blir en båre ført i land i Arguineguin etter et redningsoppdrag. Foto: AFP

Nektes å dra til fastlandet

De aller fleste afrikanerne som ankommer Kanariøyene blir nå plassert i enkle interneringsleirer og nektes å dra videre til det spanske fastlandet.

Det er en oppskrift for trøbbel, mener norske Stephan Carlsen. Han jobber som mottaksansvarlig for Den spanske flyktningkommisjonen CEAR i Las Palmas.

– Hva er meningen med å ha folk innestengt på en øy? De vet ikke hva som vil skje med dem og de er i en veldig sårbar situasjon. Det skaper bare frustrasjon, sier han til TV 2.

Han får støtte fra den erfarne redningsmannen Manuel Capa.

– De bryter menneskerettighetene her. Disse menneskene flykter av politiske, religiøse eller økonomiske grunner. Kanskje litt av alt. Og her blir de av mange behandlet som kriminelle.