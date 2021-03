Måtte ta i bruk utradisjonell metode for å jage vekk isbjørn

Sysselmannen på Svalbard måtte ta i bruk utradisjonelle metoder når bamsefar ble for nærgående.

Torsdag morgen ble det observert en isbjørn på vei mot hyttefeltet Todalen/ Gruve 6 noen kilometer øst for Longyearbyen på Svalbard.

Et helikopter og snøscooter blir sendt ut for å jage bort eller for å skremme bort nærgående isbjørn på Svalbard.

– Denne gangen måtte helikopteret etter hvert snu for det ble dårlig vær og sikt. I dette området er det også høyspentmaster og taubanebukker som er til hinder for helikopteret, forteller Terje Carlsen, kommunikasjonsrådgiver hos Sysselmannen på Svalbard.

Tre snøscooter patruljer fra politiet ble sendt ut mot Adventdalen og til der bjørnen oppholdt seg.

Med på turen hadde de også med seg en drone for å kunne observere isbjørnen.

JAGET MED DRONE: Det er ikke uvanlig at isbjørn kommer på besøk til hytter og inn mot Longyearbyen. Foto: Sysselmannen, Svalbard

Da denne kom i luften ble bamsefar litt engstelig.

Første gang med drone

– Den likte tydeligvis ikke lyden av dronen. Etter hvert snudde den og tuslet i motsatt retning fra der den kom fra, sier Carlsen.

– Har du opplevd før at dere har måttet jage isbjørn med drone før?

– Nei, dette er nok aller første gang at den blir skremt bort av ei drone. Vi bruker dette verktøyet til kun å observere isbjørn, sier Carlsen.

Knuste rute

At det kommer isbjørn mot bebygd strøk på Svalbard skjer av og til.

Så sent som denne uken var det en annen isbjørn som tok seg inn i fangsthytten på Fredheim, fem mil fra Longyearbyen.

– Den knuste et vindu, men ellers gikk det bra.

Sysselmannen på Svalbard anbefaler innbyggerne å ta sine forholdsregler når de nå skal på påsketur.

– Vi ber folk som ferdes i området om være oppmerksomme og ta sine forholdsregler. Meld fra til Sysselmannen hvis isbjørn blir observert i nærområdet til Longyearbyen, sier Carlsen.