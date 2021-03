– Skal man boikotte Qatar, må man faen meg boikotte OL i Kina også

Det var trolig få som hadde forventet at stormakten Tyskland skulle markere for menneskerettigheter da de torsdag kveld spilte kvalikkamp til Qatar-VM.

Med fem Bayern München-spillere i startelleveren stilte de seg opp med én bokstav hver. Alle bokstavene dannet til slutt budskapet «human rights».

Spillerne tok med det et standpunkt for fremmedarbeiderne som gjør Qatar-VM mulig.

Et mesterskap som avholdes av én av Bayern Münchens største sponsorer, statseide Qatar Airways.

– Du kan bruke øyeblikk som dette. Norge gjorde det også. Vi har en stor rekkevidde. Vi kan bruke den på en god måte, ved å vise de verdiene vi ønsker å stå for, Bayern München-stjernen Leon Goretzka etter kampen.

Dagen før hadde Ståle Solbakken og de norske spillerne stilt opp med samme budskap. En markering som gikk verden rundt. Under fredagens pressekonferanse understreket Solbakken at det ikke er han som skal ha noe hyllest.

– Æres den som æres bør. Vi har jo satt i gang noe, men det vil være feil for meg å ta noe ære for det. Vi må først og fremst hylle den norske grasroten og supporterne som satte dette i gang. Vi er uenig om virkemidlene, men vi er enig om alt det andre. Det er de som har fått snøballen til å rulle, så har vi tatt opp tråden, sier den norske landslagssjefen.

BUDKSAP: Erling Braut Haaland og det norske landslaget stilte med følgende budskap. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Dansk ekspert håper Danmark henger seg på

Flere norske supportere har samlet seg bak forslaget om å boikotte VM i Qatar. Tromsø ble det første laget til å oppfordre Norges Fotballforbund til boikott, og etter hvert hengte flere klubber seg på.

Til slutt ble presset så stort at det hele skal avgjøres under et ekstraordinært forbundsting 20. juni. Da bestemmes det om Norges landslag skal boikotte mesterskapet.

– Jeg synes det er et fantastisk initiativ. Man kunne jo selvsagt håpet at det kom tidligere, men det er fortsatt ett og et halvt år til VM. Det er helt fremragende det grasroten har fått til. Også er det kjekt at det smitter over på landslaget.

Det sier danske Jan Jensen i Ekstra bladet. Han har siden utdelingen av mesterskapet vært en av de mest markante stemmene mot FIFA og Qatar.

Han har rettet søkelyset mot Qatars brudd på menneskerettighetene og korrupsjon i FIFA fra kommentatorplass i den danske avisen.

– Tror du danskene vil følge etter Norges markering?

– De har vært mer defensive enn Norge hittil. Man kan selvsagt håpe at de vil henge seg på Norge og Tyskland. De har muligheten to ganger i løpet av kort tid nå. Det ville vært herlig om flere gjorde det. Det som skjer i Qatar er virkelig forferdelig, så det er viktig at folk presser på, sier Jensen til TV 2.

– Skulle du ønske at Danmarks landslagssjef, Kasper Hjulmand, hadde vært like tydelig som Ståle Solbakken?

– Ja, det skulle jeg ønske. Det er klart jeg hadde ønsket det, sier Jensen.

Svenske hyller den norske grasroten

Svenske TV 4s journalist og kommentator på internasjonal idrett, Olof Lundh, hyller engasjementet som har oppstått i Norge – selv om han personlig mener boikott er feil virkemiddel.

For ham blir det helt feil at fotballen skal agere, mens andre aktører som er aktive i land som bryter menneskerettighetene skal sitte og se på.

– Det er veldig bra at de har fått opp en debatt om VM i Qatar, men jeg synes det blir feil å snakke om boikott. Jeg mener at man ikke kan forvente at fotballen skal ta den debatten.

MARKANT STEMME: Olof Lundh er en markant stemme i Sverige. Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN

Han håper Sveriges landslag vil følge etter Norge og Tyskland, men han tviler på at det vil skje.

– Det Norges landslag gjorde før Gibraltar-kampen var bra, selv om de sikkert kunne hatt enda hardere budskap. Jeg hadde gjerne sett at Sveriges landslag gjorde noe lignende, sier Lundh.

Han understreker at Sverige landslagssjef og spillerne tar tydelig avstand fra det Qatar står for.

– De svenske spillerne tar selvfølgelig avstand fra det som skjer i Qatar. Det er jo ingen som støtter det, men jeg er usikker på om Sverige kommer til å gjøre noe aktivt mot det.

– Skal man boikotte Qatar, må man faen meg boikotte OL i Kina også

Lundh er tydelig på at det er feil at idretten blir sittende med de store avgjørelsene. Han ser ikke logikken i at fotballandslagene skal boikotte Qatar, mens andre idretter skal delta i mesterskap, som avholdes i land hvor menneskerettigheter brytes.

Til sommeren skal det bli avholdt kamper i fotball-EM i Russland og Aserbajdsjan, mens det neste år er vinter-OL i Beijing. Tre land som også har vært under hard kritikk for menneskerettighetsbrudd.

– Man kan jo stille spørsmålet om hvorfor man markerer mot lille Qatar, men ikke mot de store landene Russland og Kina. Tenk hva Therese Johaug hadde satt i gang om hun boikottet eller markerte mot OL i Beijing? Hvorfor tør man ikke å snakke om det? Russland skal arrangere EM-kamper i sommer – se på hva de har gjort mot Aleksej Navalnyj. Aserbajdsjan skal også arrangere EM-kamper i sommer – se på krigen deres mot Armenia.

– Det er det som gjør hele saken problematisk spør du meg. Skal man boikotte Qatar, må man faen meg boikotte OL i Kina også, mener Lundh.

Svensken reagerer også på hvorfor landslagene skal boikotte et land, mens statene fortsetter å handle med land som bryter menneskerettighetene.

– Det hadde vel vært bedre å slutte å handle med land som Kina eller Qatar, enn å slutte å sende idrettsutøvere til landene? Ta hjem ambassadører, slutt med reiser til Dubai. For meg blir det problematisk når Sverige selger våpen til De forente arabiske emirater, men ingen bryr seg om det.

Jan Jensen fra Ekstra Bladet mener likevel at man må forvente at fotballen tar ansvar.

– Det er FIFA som har plassert VM i Qatar. Jeg synes ikke det nødvendigvis er spillerne som skal dyttes fremst, men forbundene bør ta ansvar. Det er FIFA som har plassert VM i et land det aldri skulle vært i, sier Jensen.

Frykter markeringen var for å unngå boikott

Etter Norges markering før Gibraltar-kampen snakket TV 2 med Kenneth T. Kjelsnes. Han er Rosenborg-medlem og én av personene som har hevet stemmen sin i boikott-diskusjonen.

Han var en av initiativ-takerne til at Rosenborg-medlemmene på sitt medlemsmøte, stemte frem at Norges mestvinnende klubb skulle stille seg bak Tromsøs initiativ om at NFF må boikotte mesterskapet.

Kjelsnes mente likevel markeringen til landslaget, med t-skjorter med budskapet «Human rights on and off the pitch» ikke var nok.

– Jeg er veldig for alle ting som kan gjøre situasjonen bedre i Qatar. Men det virker for meg, og jeg er redd for at, man gjør dette fordi man ønsker å unngå boikott. At man vil vise at man gjør noe for å roe kritikken, sa Kjelsnes til TV 2 og la til:

– Jeg tviler ikke på at engasjementet til spillerne eller Ståle Solbakken er genuint, men jeg vil ikke slå meg til ro meg de tiltakene de gjør. Selv om det er bra i seg selv, men det retter ikke fokus mot det grunnleggende problemet som fotballen har skaffet seg ved å la undertrykkende regimer få kjøpe fotballen til en reklameplakat for seg selv.