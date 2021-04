UP vil stoppe Snapchat-fenomen

– Jeg er veldig bekymret. Denne aktiviteten må vi få slutt på. Det er en vanvittig risiko å kjøre i slike ekstreme hastigheter og samtidig fikle med telefonen, sier distriktsleder Anders Sjøtrø i Utrykningspolitiet i Midt-Norge.

Det siste året har han og kollegene sett en urovekkende utvikling med unge bilister som driver en hasardiøs opptreden i trafikken.

– Jeg skal gi følgende bilde på hvor farlig dette er. I 80 km/t flytter bilen seg 22 meter i sekundet. Når hastigheten både dobles og tredobles kan man bare tenke seg hvor livsfarlig dette er, sier Sjøtrø.

Brer om seg

Nylig ble en ung trønder dømt til 100 dagers ubetinget fengsel for å ha kjørt i minst 210 km/t i Soknedalstunnelen. Han må også være uten førerkort i hele 3 år og 7 måneder. Kjøringen ble filmet og publisert på Snapchat.

– Det er veldig bekymringsfullt at dette har blitt et fenomen. I en del miljøer får man kred av annen ungdom ved å dele slike videoer, sier UP-sjefen i Midt-Norge.

Politiet har også startet etterforskning av en mann som i november kjørte i 288 km/t i samme tunnelen.

– Vi har flere tips og meldinger om at det filmes og distribueres filmer med høye hastigheter, og disse er under etterforskning, bekrefter politiadvokat Ellen Moksnes Andresen i Trøndelag politidistrikt.

Nå tar UP grep og intensiverer jakten på Snapchat og TikTok-råkjørere.

– Det som er lyspunktet er at vi blir kontaktet av bekymrede venner som har mottatt slike videoer og varsler oss om det. Da kan vi sammen med lokalt politi iverksette etterforskning, forklarer UP-sjefen.

Bruker Snap-data

Domfellelsen fra Trøndelag tingrett viser at det ikke nytter å nekte.

– I den saken her så er det ikke tvil om at den kompetansen vi hadde på det digitale området var helt avgjørende for presentasjonen av saken i retten, mener politiadvokat Ellen Moksnes Andresen.

En omfattende etterforskning med blant annet bruk av 3290 lokalsjonsdata fra Snapchat naglet trønderen til både kjøringen og filmingen.

PÅ DATAJAKT: Ronald Putans er digital etterforsker på Heimdal politistasjon og bruker lokalsjonsdata fra sosiale medier i jakten på bevis. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Vi har økende kompetanse på det feltet her og det er viktig for både politiet og rettsikkerheten. Det viser dommen fra tingretten. Spenningen ligger i å finne ut hvordan vi kan utnytte de dataene som blir delt til å belyse etterforskningen, sier digital etterforsker Ronald Putans på Heimdal politistasjon.

Ikke kult

Politiadvokaten har et særskilt ansvar innenfor trafikkområdet i politidistriktet.

PÅTALEJURIST: Ellen Moksnes Andresen i Trøndelag politidistrikt. Foto: Arne Rovick /TV 2

– I disse sakene er gjennomgang av beslag opp mot forklaring i saken viktig for det samlede bevisbildet. Det viser også at vi under en etterforskning har ressurser og evne til å foreta ytterligere undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte nye omstendigheter som kommer frem, sier Moksnes Andresen til TV 2.

Politiet nøler ikke med å beslaglegge både bil, mobiltelefon og førerkort under etterforskningen. Selv om dommen fra Sør-Trøndelag tingrett ikke er rettskraftig, håper juristen den sender et kraftig signal til potensielle råkjørere.

– Vi håper at dommen er et kraftig signal om at det ikke er sosial aksept for at denne adferden er kul. Tvert imot så innebærer det fengselsstraff og man blir uten førerkort i lengre tid, sier Moksnes Andresen til TV 2.