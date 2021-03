Fyrst Albert om skandaleintervjuet: – Plaget meg

Fyrst Albert II av Monaco mener at hertugen og hertuginnen av Sussex kunne håndtert situasjonen rundt Oprah Winfrey-intervjuet annerledes.

Fyrst Albert II av Monaco, sønnen til Rainier III og Grace Kelly, har kritisert prins Harry og Meghan Markles intervju med Oprah Winfrey overfor BBC.

Han beskriver intervjuet som upassende og sier at beslutningen deres om å snakke ut på denne måten plaget ham.

VERDENSKJENT INTERVJU: Meghan Markel og prins harry, også kjent som hertugen og hertuginnen av Sussex, ble intervjuet av talkshow-vertinne Oprah Winfrey. Foto: Harpo Productions/Joe Pugliese

Uenig

Fyrsten mener at paret burde diskutert klagene med kongefamilien privat først, i stedet for å kringkaste det for millioner av TV-seere verden rundt.

Han understreker at han forstår at paret var under press, men mener de løste det på feil måte.

– Det er veldig vanskelig å gå i andres sko. Jeg kan forstå presset de var under, sier han, og fortsetter:

– Disse samtaler burde bli holdt innad i familien, og det trenger ikke å bli delt i den offentlige sfæren på den måten.

Gir råd

Fyrst Albert sier intervjuet derfor har plaget han.

– Det plaget meg litt. Jeg kan på en måte forstå hvor de kommer fra, men det var ikke et passende forum å ha disse diskusjonene.

BBC-reporten spør deretter om han har noen råd til prins Harry nå som han starter et nytt liv uten kongelige plikter.

– Jeg ønsker han det beste. Det er en vanskelig verden der ute, og jeg håper han har dømmekraft og visdom til å gjøre de riktige valgene.