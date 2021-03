TV 2-profil med gladnyhet: – Vi er i lykkerus

Simen Stamsø-Møller (32) har blitt far for andre gang.

Fotballeksperten har blitt pappa, og røper at det også denne gangen ble en sønn.

Han skriver at alt står bra til med hele familien, og er mektig imponert over samboeren Cathrine Solheim Kolve.

– Lykkerus

Stamsø-Møller sier det er en like stor glede å bli far for andre gang.

– Fødselen ble unnagjort i et rasende tempo, og dermed var jeg så heldig å få overvære hele greia, sier han til God kveld Norge, og fortsetter:

– Innsatsen til fruen og de flotte folkene på Rikshospitalet var enestående. Nå er vi i lykkerus.

POPULÆRE: B-laget er en av Norges mest populære podkaster. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Kjent fjes

Stamsø-Møller har jobbet for TV 2 siden 2019, som både fotballekspert og fotballblogger.

Han er også med i podkasten B-laget, sammen med kollegene Jesper Mathisen og Marius Skjelbæk.

32-åringen har også en stor fanskare på sosiale medier, med nesten 40.000 følgere til sammen på Instagram og Twitter.