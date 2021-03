De verste hoppfallene

Tande brakk kragebeinet, men fikk ikke hode- eller nakkeskader i fallet.

Nordmannen ble fraktet til sykehus og ligger i kunstig koma fredag.

– Daniel er godt ivaretatt på sykehuset. Det har gått fint gjennom natten. Situasjonen er stabil og som planlagt gjøres nye undersøkelser i dag, sier Hopplandslagets laglege Guri Ranum Ekås.

PÅ SYKEHUS: Daniel-André Tande falt stygt under torsdagens prøvehopping i Planica. Foto: Christian Walgram / BILDBYRÅN

Heldigvis er ikke fall som dette hverdagskost i hoppbakken. V-stilen som svenske Jan Boklöv introduserte verden for på slutten av 80-tallet har ført til en redusering av antall stygge fall.

Hopperne har i dag en lavere hastighet på hoppkanten og går langt lavere over kulen enn de gjorde før.

Likevel har vi flere ganger vært vitne til skrekkhopp som har satt sitt preg på hopphistorien.

Harrachov i 1983

Under skiflygings-VM i 1983 i tsjekkiske Harrachov, satte Pavel Ploc verdensrekord med 181 meter. Men hopprennet skulle bli husket for noe helt annet.

Rennet har blitt omtalt som «skandalerennet» i senere tid. Tre stygge fall preget konkurransen, og ett av dem tilhørte norske Steinar Bråten.

– Jeg ble ikke slått bevisstløs, så jeg husker det meste av det som skjedde. Det er en vond følelse å kjenne at du ikke har kontroll, og at «nå gjør det vondt snart», sa Bråthen til NRK i 2008 - 25 år etter skrekkfallet.

Samme dag gikk det også galt for canadiske Hort Bulau og tyske Jens Weissflog. Bakken i Tsjekkia blir sett på som en av de farligste gjennom tidene.

Men Bulau, Bråthen og Weissflog kom alle tilbake i hoppbakken.

Weissflog skulle få en av tidenes hoppkarrierer, men for Bulau og Bråthen gikk karrieren nedover etter fallet.

Bråthen hoppet i samme bakken to år senere, og endte på en åttendeplass.

Skrekkrenn i Kulm

I østerrikske Bad Mittendorf ligger skiflygingsbakken Kulm. I likhet med Harrachov er den kjent for stygge fall. Og tre år etter skandalerennet ble skiflygings-VM arrangert i Kulm.

Totalt ble syv av 55 hoppere fraktet fra bakken med skade. Norske Rolf Åge Berg var en av dem.

Like før hadde han blitt nummer tre i Bischofshofen under den tysk-østerrikske hoppuken, og vunnet et v-cuprenn i St. Moritz i Sveits. Men fallet i Kulm ble karrierestopp for Berg.

– Jeg ødela korsbånd, leddbånd og muskler i det venstre kneet. Jeg ble erklært for 12 prosent invalid, sa Berg til Dagbladet i 2018.

Ille gikk det også for japanske Masahiro Akimoto som brakk den høyre ankelen og pådro seg hjernerystelse. Også tyske Ulf Findeisen falt og fikk hjertestans, men ble reddet på stedet.

Ble lam

Men også i nyere tid har fall i Kulm preget skihopper-miljøet. I 2016 pådro østerrikske Lukas Müller lammelser etter et fall på et prøvehopp foran VM i skiflyging i 2016. Østerrikeren brakk to halsvirvler.

Kulm-bakken satte også en stopper for en av 2000-tallets aller største hoppstjerner.

Østerrikske Thomas Morgenstern er en av de mest suksessrike hopperne gjennom tidene, men 2013/14-sesongen ble preget av flere stygge fall for den tidligere olympiske mesteren.

FALL I KULM: Thomas Morgensterns ble alvorlig skadet i Kulm i 2014. Foto: AUER ERICH

Verst gikk det i Kulm da Morgenstern endte på sykehus med hode- og lungeskader.

Likevel var han tilbake bare én måned senere og gjorde comeback i OL i Sotsji. Senere samme år valgte han å legge opp.

«Hopphistoriens verste»

I Planica - samme bakke som Tande i falt torsdag - ble vi i 1999 vitne til det som tidligere hoppkommentator for NRK, Arne Scheie, har navngitt «hopphistoriens verste».

Da russiske Valerij Kobelev føk over kulen i våren 1999 ble han tatt av en vindkule og mistet trykket på venstre ski. Kobelev traff kulen hardt og skled ned bakken bevisstløs.

LIVLØS: Den 18. mars 1999 i Planica ble verden rystet av Valerij Kobelevs fall. Foto: Joze Suhadolnic

I hele syv minutter prøvde legene å få liv i hopperen igjen, og da han kom til sykehuset endte også han i kunstig koma.

En kraftig hjernerystelse og alvorlige ryggskader stoppet likevel ikke Kobelev, som kom seg tilbake i hoppbakken. Han la skiene på hyllen i 2006.

Med andre ord - så er det håp for å komme tilbake selv etter de verste fallene i skihopphistorien.