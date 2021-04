Syden-bestillingene øker: - Nordmenn vil ha det lille ekstra

Det er ennå ikke gitt tydelig klarsignal fra myndighetene om når man kan reise til utlandet igjen.

Likevel er det mange nordmenn som håper det vil bli mulig i sommer.

Alle de tre store turoperatørene TUI, Ving og Apollo opplyser til TV 2 at antallet bestillinger er stigende.

De aller fleste bestiller reiser til sensommeren og høsten. Flere og flere bestiller også til jul og vinter, opplyser selskapene.

FÆRRA TIL MEXICO: Direktefly fra Oslo til Mexico til vinteren gjør at denne destinasjonen har seilt opp som en av favorittene hos TUI. Her fra en restaurant i Playa del Carmen avbildet i starten av mars. Foto: Daniel Slim / AFP / NTB

«High end»

Ifølge reiseselskapet TUI er trenden blant nordmenn nå å bestille såkalte «high end»-reiser, som er eksklusive ferier.

Flere av dem som bestiller, velger hoteller med høyere antall stjerner som blant annet tilbyr all inclusive, eget basseng og room service.

– Nordmenn vil ha det lille ekstra og legger mer penger i ferien enn de vanligvis gjør, sier kommunikasjonsrådgiver Nora Aspengren i TUI til TV 2.

Hun sier at de nå selger færre av de rimeligere reisene enn vanlig, som er reiser som selges bra i den danske og den svenske delen av selskapet.

Også Ving og Apollo ser at mange velger de beste hotellene, som blant annet har store terrasser, havutsikt og egen adgang til basseng.

OGSÅ EN FAVORITT: Mange trekker til Thailand om vinteren. Her fra Koh Hong. Foto: Mladen Antonov / AFP / NTB

Velger Krabi foran Granca

For noen uker siden lanserte TUI direktefly til Thailand og Mexico fra Oslo fordi de så at trafikken på nettsidene deres om eksotiske reisemål var store.

– Det selger nå raskere enn de mest populære vinterdestinasjonene på Kanariøyene, noe som er uvanlig. Det tror jeg aldri har skjedd før, sier Aspengren.

Hun sier at rundt 80 prosent av dem som bestiller, er voksne. Barnefamilier er noe mer avventende.

OPTIMISME: Turoperatørene opplever at med en gang det kommer positive tegn fra norske myndigheter om muligheter for å reise i sommer, øker bestillingene. Her fra Lefkada i Hellas i juli i fjor. Foto: Dimitris Rapakousis / Reuters / NTB

Også Apollo merker at nordmenn lengter til Asia. Ifølge selskapet er nordmenn i større grad nøye på hvordan de bor der enn i land i Europa.

Selskapet opplever at nordmenn som reiser til for eksempel Hellas, vil bo lokale og unike steder, ikke luksuriøst.

– Nordmenn som reiser dit ser vi at heller vil bo i familiedrevne hoteller enn kjempestore internasjonale resort, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera til TV 2.

Bestillingene følger optimismen

Selv om bestillingene øker, opplyser TUI, Ving og Apollo at det er svært lave tall sammenlignet med et normalår.

Ingen av selskapene ønsker å oppgi tall på hvor mange bestillinger de har fått inn.

LENGTER: Selv om de fleste bestiller reiser for august og september, ser Apollo at antallet bestillinger i juli også begynner å ta seg opp. Her fra Korfu i Hellas i juli i fjor. Foto: Angelos Tzortzinis / AFP / NTB

Det er særlig når det er optimisme blant folk og det kommer gode nyheter fra myndighetene, at bestillingene øker, ifølge reiseselskapene.

Apollo sier at de merket en økning i bestillingene i januar da vaksineringen satte i gang.

– Økningen har vært jevn fra uke til uke. Da Folkehelseinstituttet og helseminister Bent Høie sa at de tror på utenlandssommer i år, så vi et markant hopp i bestillingene, sier kommunikasjonssjef Rivera i Apollo.

Rivera viser til at Folkehelseinstituttets smitteverndirektør Geir Bukholm uttalte i starten av mars at han tror grensene kan åpnes i slutten av mai når alle over 45 år etter planen har fått første dose med koronavaksine. Dagen etter sa Høie at et slikt scenario ikke er utenkelig.

Fraråder reiser

Fredag forlenget Utenriksdepartementet reiserådene. De fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land fram til 15. mai, og de sier det kan bli forlenget.

– Dette er fortsatt ikke tiden for å reise. I dagens smittesituasjon er det ikke forsvarlig å gjøre lettelser eller avskaffe det globale reiserådet, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Hun sier det er for tidlig å si noe om hvor lenge reiserådet vil bli forlenget.

– Men vi oppfordrer ingen til å planlegge for å reise som normalt på våren og forsommeren, sier Eriksen Søreide.