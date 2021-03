Avis: Tyske ubåter er utstyrt med russisk navigasjonssystem

Kort tid etter at Solberg-regjeringen bestemte seg for å skrinlegge salget av Bergen Engines til et russisk-kontrollert selskap, krever tyske politikere svar på hvorfor navigasjonssystem fra et russisk selskap er tatt i bruk på over 100 av marinens fartøy.

Teknologien er utviklet av selskapet Tranzas, som ble etablert i St. Petersburg i 1990, skriver Bild.

Nære bånd

Vestlig etterretning skal ha hatt selskapet i søkelyset grunn av nære bånd til russiske sikkerhetsorganer, ifølge Bilds kilder. I 2015 skrev The Diplomat at Tranzas skulle utvikle kampdroner for det russiske militæret.

I 2011 skrev den amerikanske tenketanken The Jamestown Foundation om et besøk den daværende sjefen for den russiske generalstaben, general Nikolaj Makarov, hadde hos selskapet i forbindelse med utviklingen av kampsimuleringssystemer.

Sommeren 2020 skal den tyske sikkerhetsmyndigheten BfV ha advart om at sjønavigasjonssystemene kunne være «angrepsvektorer for spionasje og sabotasje», ifølge avisen.

I forbindelse med et cyberangrep kunne navigasjonsdata tappes og manipuleres, og i verste fall føre til tap av fartøyets funksjonalitet, skriver DW.

Systemet Navi-Sailor 4100 er også installert på de tyske ubåtene U-35 og U-36 i 212-klassen, som begge har vært i norsk farvann.

– Bundeswehr må sørge for at marinens navigasjonssystem ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. Departementet må forklare hvorfor det ikke brukes programvare fra en produsent i NATO-land, sier Tobias Lindner (39), forsvarspolitisk talsmann i det tyske grønne partiet.

I 2019 var den tyske ubåten U-36 stasjonert i Bergen i seks måneder. Foto: Hedvig Antoinette Halgunset / Forsvaret

Nærmest lydløs

Norges nye ubåter av den oppgraderte 212CD-klassen vil neppe leveres uten godkjente navigasjonssystemer.

Prisen per ubåt blir drøyt 11 milliarder kroner, og kostnadsrammen gjør dette til en av Norges største forsvarsinvesteringer noensinne.

Etter flere år med forhandlinger inngikk Norge nylig kontrakt med det tyske verftet ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) om bygging av fire nye ubåter.

Med elektrisk fremdrift er den nærmest lydløs, og brenselcelleteknologien gjør det mulig for ubåtene å operere i konstant neddykket tilstand i over to uker. I 2013 satte en av den tyske marinens 212A-ubåter rekord, da den krysset Atlanterhavet på denne måten.

Den oppgraderte 212CD-klassen vil ha økt rekkevidde, hastighet og utholdenhet til å operere på verdenshavene.

Opererer skjult

En ubåt er svært godt egnet som etterretningsplattform, men det er en utfordring å operere uoppdaget nær land og i fjorder.

Verftet TKMS beskriver ubåtklassen som ideell for rekognosering og overvåking, så vel på dypt vann som i veldig grunt farvann.

Marinejegere ved tårnet på KNM Utvær. Foto: Petter Brenni Gulbrandsen/Forsvaret

En ubåts evne til å operere skjult gir mulighet til å bruke overraskelseselementet i militære operasjoner. Med IDAS-missiler kan de nye norske ubåtene slå til mot helikoptre, overflatefartøy og landmål i neddykket tilstand.

Såkalt skjult landsetting av marinejegere har i flere tiår vært en krevende øvelse, fordi operatøren må sluses ut med utstyr gjennom torpedorør.

Tårnet i de nye ubåtene har en egen utgangsluke mot dekket som ifølge Vi Menn vil gjøre det enklere for opptil fire marinejegere å sluse seg ut under vann.