Kontroll av tunge kjøretøy er en viktig oppgave for Statens vegvesen. Her sjekkes det tekniske på bilene, også om sjåførene har alt det formelle i orden i forhold til blant annet kjøre- og hviletid.

Mye av arbeidet gjøres ved kontrollstasjonene rundt om i landet. Nå har Vegvesenets folk hatt kontroll på Ånestad i Løten.

Her opplevde kontrollørene noe som ikke skjer ofte – men som naturligvis vekker ekstra mistanke.

Mye var galt...

Et russisk vogntog valgte nemlig å ignorere varslingen om kontroll og kjørte bare rett forbi.

Dette ble imidlertid filmet. Vegvesenets folk fikk innhentet vogntoget og eskorterte det tilbake til kontrollplassen. Da skjønte de også fort hvorfor denne sjåføren ikke var så veldig lysten på å stoppe...

Her var nemlig mye galt. Vogntoget hadde tre dekk med mønsterdybde under lovlig minimumskrav. I tillegg manglet det syv kjettinger. Det hadde også et ødelagt dekk - og ett hjul som rett og slett ikke passet på semitraileren.

Dette vogntoget stakk også av – se hva kontrollørene fant

Dette er ikke akkurat dekk å legge ut på norske vinterveier med... Foto: Statens vegvesen.

Sto igjen uten skilter

Enden på visa ble bruksforbud. I tillegg fikk sjåføren 16.500 kroner i gebyr for manglene. Og han ble anmeldt for å ha kjørt forbi kontrollplassen.

Av øvrige ting fra denne kontrollen kan vi ta med at det ble ett bruksforbud for dårlig lastsikring av en spesialtransport. Vogntog fra Estland og Polen hadde også mangelfulle fraktdokumenter.

En personbil ble stående igjen uten skilter på kontrollplassen. Her manglet nemlig EU-kontroll og nødvendige papirer for omregistrering.

Akkurat ute: Her har du fjerde episode av BroomPodden - Påskespesial:

Slo til på natten – og avskiltet 16 biler

Video: Her stikker et annet vogntog av fra kontrollen