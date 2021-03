Amerikansk delstatspolitiker pågrepet

Torsdag skrev Georgias republikanske guvernør Brian Kemp under på et nytt lovverk som begrenser stemmemuligheten ved valg i delstaten, skriver Reuters.

VILLE INN: Park Cannon ville inn for å se den nye loven bli underskrevet, men ble pågrept av politiet før hun kom så langt. Foto: Alyssa Pointer Atlanta Journal-Constitution/AP

Endringen handler blant annet om at dersom en skal forhåndsstemme via post, må man legge ved identifikasjon med bilde.

Antallet steder det er mulig å forhåndsstemme blir redusert og folk får kortere tid på å be om stemmesedler.

Lovendringen innebærer også begrensninger på å gi mat og drikke til folk som står i kø for å stemme, skriver AP News.

Demokratene i delstatskongressen var i mot lovendringen, men republikanerne har flertall, og loven ble vedtatt med 32 mot 20 stemmer.

Pågrepet

I det lovendringen skulle bli underskrevet, prøvde den demokratiske delstatspolitikeren Park Cannon å komme inn på kontoret det skjedde i. Hun ville se at loven ble underskrevet, skriver Atlanta Journal Constitution.

Så langt kom hun ikke. Cannon ble pågrepet av politiet og ført ut av bygningen med makt.

Politiet i Georgia sa i en uttalelse at Cannon banket på døren til guvernørens kontor. Da hun fikk beskjed om å stoppe, skal hun ha gått videre til en annen dør, som var merket «Kun personale» og banket på den i stedet, skriver CNN.

Cannon, som er motstander av lovendringen, skal være siktet for å forstyrre generalforsamlingen og å motsette seg politiets ordre.

– Hun gjorde jobben sin som folkevalgt representant, sier demokraten Erica Thomas til Atlanta Journal Constitution.

Hun var en av rundt ti demonstranter som var på stedet etter hendelsen.

Cannons advokat sier til CNN at han jobber med å få henne løslatt mot kausjon.

Forventet motstand

Så snart den nye lovendringen var underskrevet lovet stemmerettsaktivister å utfordre den, skriver AP.

Motstanderne av loven mener det er hele er et forsøk på å begrene borgernes tilgang på valgurnen, og at loven er designet for å begrense innflytelsen fra svarte velgere i USA.

– En undertrykkelsestaktikk, sa Gloria Butler, minoritetsleder i delstatens senat.

Kemp sa at han forventet et opprør fra venstresiden, men mener loven er nødvendig.

– Det er ingen tvil om at det var mange alarmerende problemer med hvordan valget ble håndtert, og disse problemene førte til en tillitskrise i valgurnen her i Georgia, sa han.

Demokratene mener det er tidligere president Donald Trumps påstander om valgfusk som er årsaken til problemet.