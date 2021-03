Nord-Korea: Testet en ny type rakett

Nord-Korea testet et nytt «taktisk styrbart prosjektil» i oppskytningen torsdag, melder statlige medier.

De to rakettene ble skutt ut klokken 7.06 og 7.25 torsdag morgen lokal tid, ifølge forsvarsdepartementet i Japan og forsvarsstaben i Sør-Korea.

Det var kortdistanseraketter som ble skutt ut fra byen Hamju og de fløy rundt 450 kilometer i en høyde på 60 kilometer før de falt ned i havet øst for Nord-Korea, ifølge den sørkoreanske forsvarsstaben

Japans statsminister omtalt dem som ballistiske missiler, og i nordkoreanske medier omtales de som en ny type selvdrevet prosjektil. Nord-Korea er underlagt strenge internasjonale sanksjoner, og FNs sikkerhetsråd forbyr landet å utvikle denne typen missil.

USAs president Joe Biden sier FN-resolusjon 1718 «ble brutt da missilene ble testet». Han sier videre at USA samarbeider tett sammen med partnere og allierte angående Nord-Koras testaktiviteter.

Biden advarer om at dersom Nord-Korea tilspisser situasjonen ytterligere, «kommer vi til å svare tilsvarende».

– Jeg er også forberedt på å bruke diplomati, men forutsetningen er at målet er atomnedrustning, la han til.

Torsdagens rakettest var den andre på under én uke. Søndag skjøt Nord-Korea ut to krysserraketter fra landets vestkyst, meldte det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap onsdag. Det var den første rakettesten i Nord-Korea etter at Biden overtok som president i USA.

