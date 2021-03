– Vi bør ikke reise til disse landene og bare ignorere det som skjer der

Det er ikke bare innen fotballens diskusjoner om Qatar-VM at menneskerettighetsproblematikk og sportsvasking er på agendaen om dagen.

Formel 1-sesongen går i gang i Bahrain denne helgen, et land som også beskyldes for menneskerettighetsbrudd. I tillegg skal det arrangeres Formel 1-løp i både Saudi-Arabia og Aserbajdsjan.

– Bør ikke ignorere det som skjer

Nå taler sportens desidert største stjerne Formel 1-ledelsen midt imot.

– Det er problemer over hele verden, men jeg tror ikke vi bør reise til disse landene og bare ignorere det som skjer der. Å ankomme, ha det kjempebra og deretter dra, sier Mercedes-fører Lewis Hamilton til The Guardian.

Han ble forrige sesong tidenes mestvinnende Formel 1-fører, men har også markert seg som en markant stemme når det gjelder samfunnsspørsmål.

Forrige sesong var han en tydelig røst for Black Lives Matter-bevegelsen, og nå forteller han at han ser på situasjonen i Bahrain som så alvorlig at han brukt de siste månedene på å sette seg inn i saken.

– I alle årene jeg har kommet hit, var jeg ikke klar over alle detaljene i menneskerettighetsspørsmålene. Jeg har brukt tid på å snakke med juridiske menneskerettighetseksperter og menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty. Jeg har møtt den britiske ambassadøren her i Bahrain og snakket med bahrainske tjenestemenn. For øyeblikket er de skrittene jeg har tatt private, og jeg tror det er den rette måte å gå frem på, men jeg er definitivt forpliktet til å hjelpe på alle måter jeg kan, sier Hamilton.

Fikk brev fra 11-åring

Han ble for alvor engasjert i saken da han fikk tilsendt tre brev i november i fjor. Brevene kom fra mennesker som hadde blitt banket opp, opplevd tortur og seksuelle overgrep.

Ett av brevene kom fra Mohammed Ramadhan. Han ble dømt til døden for å ha deltatt i pro-demokratiske demonstrasjoner og ble seinere anklaget for å ha drept en person. Tilståelsen kom etter at han angivelig hadde blitt slått med jernstenger.

Ramadhans 11 år gamle sønn Ahmed sendte i desember en tegning av Hamiltons Mercedes-bil til formel 1-stjernen. Han kom også med en bønn til Hamilton.

«Lewis, vær så snill, redd faren min».

– De brevene gjorde sterkt inntrykk på meg. Det var den første gangen jeg hadde fått slike brev på mine reiser. De siste månedene har jeg brukt tid på å utdanne meg, sier Hamilton.

Superstjernens Bahrain-utspill står i fare for å bli dårlig mottatt av Formel 1-sjef Stefano Domenicali.

Etter at 61 britiske parlamentsmedlemmer og 24 menneskerettighetsorganisasjoner gikk sammen for å sende et brev til Domenicali, Formel 1-lagene, Det internasjonale bilsportforbundet og Hamilton, sa italieneren at det ikke kom på tale å gripe inn fra Formel 1s side.

– Vi en en sportsrettighetsinnehaver som har den viktige jobben med å markedsføre sporten vår over hele verden, i tråd med de retningslinjene jeg har lagt frem. I motsetning til regjeringer og andre organer, er ikke vi i stand til å gjennomføre de handlingene dere ber om, og det vil ikke være hensiktsmessig for oss å late som vi kan, sa Domenicali.