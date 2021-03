Avslørte hat mot jøder i kommentarfelt hos Google: – Vil ta grep

Det var den amerikanske avisen The Guardian som avslørte de fiendtlige holdningene i karttjenesten til Google.

Ifølge avisen, sier Google at de må være bedre på å fjerne slike kommentarer.

Mer enn 150 antisemittistiske kommentarer ble funnet på Google Maps sin side for konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau.

Tjenesten tilbyr en mulighet for å legge igjen en kommentar etter besøket. Det er her de fiendtlige kommentarene er lagt igjen.

Ifølge avisen er det en som har skrevet at «Auschwitz er et bra sted å dra til dersom man vil gå raskt ned i vekt». En annen mener «det er leit at SS ble oppløst for lenge siden». Kommentarene har vært liggende i tjenesten fra måneder til flere år.

– Dusjen var en flott opplevelse. Anne Frank, jeg er glad jeg kom, var også en av kommentarene ifølge avisen.

Brukte bilde av Hitler

Konsentrasjonsleiren er i dag et museum og et minnested, der nazistene drepte 1.1 millioner mennesker under andre verdenskrig, hvor hovedvekten var jøder.

Minst 96 av kommentarene var skrevet av anonyme brukere, og hadde profilbilder av Holocaust-overlevende Primo Levi, den australske seriemorderen Ivan Mila, SS-sjefen Michael Wittman og Adolf Hitler.

Mer enn et dusin av kommentarene hadde blitt laget av en «lokal guide», en tittel Google gir brukere etter en søknad, ifølge The Guardian.

Mål for antisemittisme

Muligheten til å rapportere en støtende kommentar, er tilgjengelig via funksjonen «flagg som upassende». Avisen erfarer imidlertid at 153 av anmeldelsene ble værende i mer enn 24 timer etter at kommentarene ble rapportert.

Talsperson til Auschwitz Memorial sier til The Guardian at såkalte Googlereviews har vært et mål for antisemittisme.

– Vår erfaring er at det dessverre, i mange saker, er urovekkende og antisemittistiske kommentarer som ikke blir fjernet etter at kommentarene er blitt rapportert. Det «bryter ikke med forskriftene».

Karen Pollock, administrerende direktør for Holocaust Educational Trust sier at kommentarene er syke.

– Google må ta ansvar for hatet som deles på deres sider og overvåke og fjerne så avskyelig innhold, sier hun til avisen.

– De må forbedre og endre moderatoren for retningslinjene, legger Pollock til.

Google tar grep

Avisen opplyser at alle de fornærmede er videreført til Community Security Trust, en veldedighetsorganisasjon som støtter jøder som opplever antisemittisme.

En talsmann for organisasjonen sa til The Gurdian at «disse såkalte anmeldelse av Auschwitz er groteske, og det er absolutt ingen begrunnelse for Googles unnlatelse av å fjerne dem».

– Det er dessverre forutsigbart at Auschwitz vil tiltrekke seg antisemittiske kommentarer, og Google burde ha systemer på plass for å løse dette.

En talsmann fra Google har uttalt til avisen at de er forferdet over disse anmeldelse på plattformen deres, og tar grep for å gjerne innholdet og forhindre ytterligere misbruk.

– Vi har klare retningslinjer som forbyr støtende og falske kommentarer, og vi jobber døgnet rundt for å overvåke Google Maps. I dette tilfellet vet vi at vi trenger å gjøre det bedre, og vi jobber med å evaluere og forbedre systemene våre.