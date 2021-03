De tyske superstjernene kopierte Norge-protesten

Onsdag gikk det norske landslagets Qatar-protest verden rundt. Nå har Ståle Solbakkens menn fått storfint selskap av Tyskland, som også stilte opp med et budskap om menneskerettigheter før sitt oppgjør mot Island torsdag.

Verdensmesteren fra 1954, 1974, 1990 og 2014 stiller med superstjerner som Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sané og Kai Havertz i startelleveren.

Generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, er henrykt over at tyskerne har valgt å følge Norges eksempel.

– Dette er nok ikke upåvirket av det Norge gjorde i går. Jeg har en følelse av at dette startet med Norge og at nå kommer andre etter. Det er helt suverent. Og det gjør ikke noe at det er en så stor fotballnasjon som Tyskland som gjør det, for å si det sånn. Tyskland er mye større enn Norge i fotballsammenheng. Dette gir den protesten Norge startet, ny og vesentlig tyngde. Jeg vil tro det har en svært god signaleffekt, sier han til TV 2.

– Mange har harselert med det Norge gjorde i går og sagt at «FIFA og Qatar skjelver nok i buksene nå». Vel, når Tyskland gjør dette, og andre følger etter, så tror jeg at FIFA skjelver litt i buksene, fortsetter Egenæs.

Generalsekretæren håper Norge nå har satt i gang en bevegelse.

– Uten å dra sammenligningen for langt, så minner dette litt om hvordan å knele for Black Lives Matter ble uglesett på idrettsarenaer lenge før det etter hvert ble noe alle tok innover seg og begynte med. Jeg håper at dette bare er starten på noe stort, og at stadig flere følger etter. Det gikk Europa rundt når Norge gjorde det, og når Tyskland gjør det er det ingen grunn til å tro at det ikke vil få minst like stor oppmerksomhet. Men det må jo følges opp. Dette gjøres jo for at FIFA skal ta sitt ansvar på alvor, slik Solbakken også sa det på pressekonferansen i dag. FIFA må legge sterkere press på qatarske myndigheter, og Qatar må forstå at dette ikke bare er noe noen halvtullinger i nord driver med. Det tror jeg de er i ferd med å innse nå, sier han.

De tyske stjernene gikk for øvrig ut i hundre mot Island. Leon Goretzka ordnet 1-0 etter tre minutter, og Kai Havertz doblet ledelsen etter sju.

Da Norge protesterte mot menneskerettighetsbruddene i Qatar onsdag, stilte de først opp i t-skjorter med teksten «Respect - On and off the pitch» og deretter «Human Rights - on and off the pitch».

Debatten har rast her hjemme siden storavisen The Guardian avslørte at 6500 gjestearbeidere hadde mistet livet i Qatar siden VM-tildelingen, noe som har fått sterke krefter til å jobbe for en norsk boikott av mesterskapet.