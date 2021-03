Koronareglene stopper håndballjentene

Håndballjentene må avlyse den planlagte landslagsuken med to kamper mot Frankrike 16. og 18. april.

De norske karantenereglene gjør innreise umulig, og utreise så vanskelig at samlingen går i vasken.

– Det ble vanskelig med tanke på alt. Det blir karantene den ene eller andre veien, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2.

Opprinnelig skulle det være en internasjonal periode for landslag på to uker i april, men den ble redusert til ti dager. For Norges vedkommende blir det nå null.

Slik de norske karantenereglene er nå er det umulig å få andre lag til Norge eller hente hjem norske spillere i utenlandske klubber.

Tidligere er dette løst ved at spillere i Norge reiser utenlands og tar karantene når de kommer tilbake.

– Vi kan ikke dra med spillere ut og inn i nye karantener gang på gang, sier Hergeirsson.

KARENTENEKAOS: Thorir Hergeirsson må konstatere at samling i april blir umulig. Foto: Aleksandar Djorovic/NTB

Spillerne som var med på OL-kvalifiseringen sitter i karantene nå. Vipers må hele tiden ut for å spille og så hjem til nye karantener. Før landslagsuken har de kvartfinaler i Champions League i Russland.

Vipers skal også forsøke å spille ferdig hjemlig serie, cupfinale og sluttspill, og da kan de ikke sitte fast i karantene uten mulighet til å trene.

Norges best klubb på kvinnesiden har seks, sju spillere på landslaget. I tillegg er Camilla Herrem i Sola.

– Vi vurderte også om vi kunne samles i Frankrike kun med spillere i utenlandske klubber. Men vi fant ut at det ikke blir mange nok. De mest sentrale spillerne får da for stor belastning i en periode med mange kamper også i klubbene.

– Totalt sett fant vi ut at det var lurt å droppe denne samlingen, selv om vi mister en uke med samhandling. Vi må bare løse den biten på andre måter. Og det viktigste er at spillerne får trent godt i klubbene, forteller Hergeirsson.

Landslagssjefen jobber nå med å få til en treningssamling i Norge med spillere i norske klubber som ikke er på A-landslaget.

– Jeg håper vi kan få til en forsvarlig samling i midten av april med framtidens spillere. Vi har mistet mye aktivitet også for de som kommer bak de på seniorlandslaget. Vi sakker akterut på aktivitet og utvikling og det er ikke bra. Vi må holde i gang, så jeg håper vi får til den samlingen, sier Hergeirsson.

Neste mulighet til å samle A-landslaget blir i begynnelsen av juni.

– Der håper jeg at vi kan få spillerne inn et par dager til blant annet tester, forklarer landslagssjefen.

Men en ordentlig samling med de som skal spille OL i juli blir det ikke før i slutten av juni.

– Fra 22. juni til 7. juli er vi i Frankrike på treningssamling og får spilt et par kamper mot det franske laget. Så blir det tre, fire dager hjemme før vi reiser til Japan på pre-camp før OL. Der skal vi være sammen med Sverige. Vi kan få et par treningskamper mot dem. Så da blir det kanskje fire kamper mellom OL-kvaliken i mars og OL-starten i slutten av juli. Det er det vi får, slår Thorir Hergeirsson fast etter at april-samlingen gikk i vasken.