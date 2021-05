Blant de virkelig klassiske sportsbilmodellene har SL-modellene fra Mercedes-Benz en helt spesiell plass. Veldig mange tenker aller først på 300 SL med måkevingedører fra 1950-tallet når SL blir nevnt, men historien omfatter mye, mye mer enn som så.

Hvilken trendsetter denne bilen var, ble bekreftet da den ble kåret til «Sports Car of the Century» av en internasjonal ekspert-jury i 1999.

I år er det 69 år siden den aller første 300 SL ble presentert. Dette skjedde 12. mars 1952, på Autobahn nær Stuttgart, og det handlet om en ren løpsbil, der S sto for Super og L sto for Lett. Bilen hadde mekanisk direkteinnsprøytning på en rekkesekser på 3,0 liter med overliggende kamaksel, effekten var 170 hk, og den var god for en toppfart på nærmere 265 km/t – raskest i verden av produksjonsbiler den gangen.

Den nye bilen vant firedobbelt i Grand Prix for sportsbiler på Nürburgring 3. august 1952. Aller raskest var Hermann Lang (nr. 21). Foto: Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

300 SL Gullwing Coupé

På fem løp ble det fire seiere for den nye modellen - Mille Miglia, Le Mans 24-timer, Bern, Nürburgring og Carrera Panamericana sto på merittlisten for den første SL-modellen. Millee Miglia ga 2. og 4. plass – de øvrige løpene ble vunnet, dobbelt eller tredobbelt.

Kravene om å bygge en gateversjon av 300 SL ble stadig flere, mest av alt fra USA, og allerede i 1954 sto produksjonsmodellen klar, en 300 SL Gullwing Coupé med de berømte måkevingedørene.

Et gløtt inn gjennom måkevingedøren på prototypen av 1953-utgaven Foto: Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

190 SL med 105 hk

Mercedes lanserte samtidig den noe roligere og mindre motorsterke roadsteren 190 SL. Designmessig lignet 190 SL mye på 300 SL, men var designet som en 2-seters roadster. Med vekt på komfort var denne modellen spesielt siktet mot bilkjøpere som ville kjøre langt med høy marsjfart, i en utpreget sportslig bil.

I 190 SL satt en 4-sylindret bensinmotor med 105 hk. Dette ga cabrioleten en akselerasjon fra 0-100 km/t på 14,5 sekunder, og en toppfart på 170 km/t. Gjennom en produksjonsperiode som strakk seg til 1963, ble modellen forbedret en rekke ganger. Totalt ble det produsert 25.881 Mercedes-Benz 190 SL.

300 SL var en stor bil

Gullwing ble erstattet av 300 SL roadster i 1957. Enhver bilsamling med respekt for seg selv har i dag minst en av disse modellene på plass, og helst begge.

Av 300 SL med måkevingedører ble det bare bygget 1.400 biler. I dag omsettes disse klassikerne for priser godt over 10 millioner.

Den opprinnelige modellen var 4,52 m lang og 1,79 m bred. Akselavstanden var 2,40 m, og høyden 1,30 m. Coupé-modellen veide 1.500 kg, roadsteren 1.560 kg.

På 300 SL Coupé 1954 - 1957 kunne rattet tiltes for å lette adkomsten. Foto: Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

Rekkesekser med 150 hk

Både 300 SL Roadster og 190 SL ble erstattet av den spesielle 230 SL «Pagoda» i 1963. Den kombinerte sportslighet, komfort og sikkerhet på en måte som har dannet mønster for generasjonene som skulle komme. Understellet var hentet fra 220 SE sedan, men modifisert for å passe til en mer sportslig orientert bil.

Motoren var en rekkesekser, også den fra sedanen, men modifisert for SL. Effekten var 150 hk. I 1967 ble 230 SL erstattet med 250 SL, som allerede året etter ble etterfulgt av 280 SL med 170 hk.

12-sylindret toppmodell

Den lengstlevende SL-generasjonen kom i 1971, kjent som R 107. Den ble produsert i 18 år, og var den første SL-modellen med 8-sylindret motor. Fjæringen var fast, men samtidig komfortabel på en måte som var atypisk for en sportsbil på den tiden.

SL-generasjonen som kom i 1989 tok lange sprang teknologisk, blant annet med veltebøyle som automatisk slo ut på bare 0,3 sekunder – også om taket var på. Bilen kom med 12-sylindret motor i toppmodellene 600 SL med 394 hk og SL 73 AMG med 7,3 liters motor med 525 hk.

Slik så Mercedes-Benz 190 SL ut i perioden 1955 - 1963. Foto: Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

Coupé og roadster

SL-generasjonen som ble lansert i 2001 (R 230) utmerket seg blant annet ved å ha et foldbart ståltak for første gang i SL-historien. Dette gjorde at man hadde både åpen bil og coupé på en gang. 16 sekunder tok det å åpne taket for å slippe solen inn – eller lukke det for å stenge dårlig vær ute. Bilen var tilgjengelig både som coupé og som roadster.

Toppmodeller var SL 55 AMG (476 hk), SL 600 (500 hk), og SL 65 AMG 612 hk.

Mercedes-Benz 230 SL "Pagoda" 1965-modell. Foto: Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

SL 65 AMG Black Series

Helt siden «Pagoda» kom, har Mercedes-Benz SL stått for viktige forbedringer av både aktiv og passiv sikkerhet i åpne sportsbiler. På disse områdene satte denne generasjonen nye standarder med en rekke nye førerstøttesystemer og viktige forbedringer av det passive sikkerhetsutstyret.

En virkelig høyytelsesutgave kom med SL 65 AMG Black Series. Den leverte hele 670 hk, og var sterkt delaktig i å understreke AMGs betydning for Mercedes-Benz. Nesten hver tredje bil av denne generasjonen SL hadde AMG motor.

Lekkert interiør i Mercedes-Benz 300 SL fra perioden 2001-2012. Foto: Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

Ny generasjon

I løpet av perioden 2001-2012 ble det produsert i alt 169.433 sportsbiler i R 230-serien ved fabrikken i Bremen. Den klart mest populære modellen var SL 500 med 99.556 biler.

Dagens generasjon av Mercedes-Benz SL kom i 2012. Den utmerket seg blant annet med det første komplette aluminium-karosseriet i storskala produksjon. Dette sparte 140 kilo vekt, og selve karosseriet veide bare 256 kilo. De to første modellene som ble lansert her, var SL 350 med 306 hk V6-motor og SL 500 med V8 og 435 hk. Ganske raskt fulgte høyytelses-modellene SL 63 AMG (537 hk) og SL 65 AMG (630 hk).

Senere i år blir en ny generasjon lansert. Dette blir den åttende i rekken, og konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge gleder seg.

4Matic for første gang

– Vi ser veldig frem til den nye Mercedes-AMG SL. Dette er en unik modellserie fra Mercedes-Benz med røtter og tradisjoner helt tilbake til 1950-tallet. På det norske markedet merker vi fortsatt skyhøy interesse for sportsbiler, og derfor er det ekstra spennende å se at nye SL nå kommer direkte fra Mercedes-AMG, sier han.

Den nye modellen, som blir en 2+2, er nå i sluttfasen av testing før produksjon. I vinter har den blant annet vært i Nord-Sverige for vintertesting, ikke minst av firehjulstrekk-systemet 4Matic, som nå for første gang blir tilgjengelig i SL. Omfattende testing skjer også på Nordschleife på Nürburgring for å sikre at kjøredynamikken er av aller ypperste merke.

Sjuende generasjon av Mercedes-Benz SL løp fra 2012 til 2020. Foto: Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

Noen høydepunkter fra SL-historien:

- Første bensininnsprøytning i firetakts motor i produksjonsmodell (1954)

- Dunlop skivebremser og lettmetall motorblokk fra 1961.

- Setebelter tilbys som ekstra utstyr fra 1958.

- Siste Mercedes-Benz personbil med separat ramme (1957 – 1963).

- Automatgir tilgjengelig for SL for første gang (1963)

- Sikkerhetskarosseri med stiv kupé og deformerbar front og hekk (1963).

- Første Mercedes-Benz personbil med radialdekk (1963)

- Første SL med katalysator (1985).

- Fullautomatisk veltebøyle med reaksjonstid 0,3 sekunder (1989).

- Adaptivt dempersystem som ekstrautstyr (1989)

- Elektronisk stabilitetsprogram ESP (1995)

- Bremseassistent BAS (1996).

- SL 65 AMG med V12 biturbo verdens sterkeste serieproduserte roadster med 612 hk (2004).

- Karosseri og andre komponenter nesten utelukkende laget av aluminium – selv med større innvendig plass veier bilen (2012-2020) opp til 140 kg mindre enn foregående modell.

- SL 65 AMG: V12 motor med 630 hk og 1.000 Nm dreiemoment (2012-2020).

