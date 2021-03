– Jeg tror mange tenker at vi nærmest bare er roboter

Er det én norsk fotballspiller som de siste årene virkelig har fått kjenne på følelsesregisteret fotballen kan gi, er det trolig Alexander Sørloth.

25-åringen har herjet i Danmark, blitt veid og funnet for lett i Premier League og ikke minst blitt dyrket som en ekte helt i Tyrkia.



Det gjorde at Sørloth ble solgt til tyske Leipzig i sommer for snart 240 millioner kroner. Men starten i tysk fotball ble nok ikke helt som nordmannen hadde håpet på, og det fikk nok igjen folk til å tvile på trønderen.

– Jeg tror jeg har blitt flink til å luke det unna, spesielt om det går dårlig så stenger jeg alt ute. Så snakker jeg selvfølgelig mye med kjæreste, familie og venner. Ikke så mye om fotball, men heller om andre ting, sier Alexander Sørloth.

For selv om han er en av de mest suksessrike fotballspillerne fra Norge de siste årene, så er det ikke bare enkelt å leve med presset som hver dag er der.

– Jeg tror mange utenforstående tenker at vi er roboter som bare går ut på banen og gjør en jobb. Men det har veldig mye med selvtillit å gjøre. Det er selvfølgelig forskjellig fra spiller til spiller, men jeg tror det spesielt gjelder for angrepsspillere. Vi skal avgjøre kampene og da må vi klare å holde hodet kaldt, sier han.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har fulgt Sørloth på tett hold i en årrekke. Han mener det er svært enkelt å se på Sørloth om han er i flytsonen eller ikke.

– Han har et kroppsspråk som er veldig lett å lese. Det har vært enkelt å se om han har hatt mye eller lite selvtillit. Ta bommen mot Kypros som et eksempel. I den perioden hadde han nok omtrent null selvtillit. Nå derimot virker han å ha mye selvtillit. Det preger han i alle spillets faser. Nå ser han raskere og sterkere ut enn han noensinne har gjort. Han smiler, ler og storkoser seg, sier Mathisen.

Norges beste mot Gibraltar

Selv legger ikke Sørloth skjul på at berg og dalbane-karrieren hans de siste årene har påvirket selvtilliten. Det aller mest kjente, synlige beviset på det er kanskje nettopp den nevnte Kypros-bommen på nærmest åpent mål i 2018.

– Jeg tror ikke det bare gjelder meg, men jeg tror det aller viktigste å ha som fotballspiller er selvtillit. Da går ting på automatikk. Om du ikke har det, om du tenker for mye som spiss, da tenker du hele tiden. For meg er det best at ting går på automatikk, sier Sørloth.

Han gir et eksempel:

– Et godt eksempel er når innlegget kommer. Har du selvtillit, så venter du på ballen. Har du ikke det, så er du gjerne veldig sugen på å møte ballen og heade. Det handler om timing og alt det der, sier Alexander Sørloth.

STANGET INN 1-0: Alexander Sørloth åpnet scoringsballet mot Gibraltar onsdag. Her jubler han i lag med Erling Braut Haaland. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Heldigvis for Norge virker det som om 25-åringen er i ferd med å finne igjen godfølelsen. Mot Gibraltar utstrålte Sørloth selvtillit, han headet inn den viktige 1-0-scoringen og han ble til slutt kåret til banens bestemann av TV 2.

– Det var veldig deilig, sier Sørloth om Gibraltar-gjennomkjøringen.

Jesper Mathisen er imponert.

– Alexander Sørloth har vært veldig flink til å reise seg etter sine nedturer i karrieren. Nå spiller han tross alt for en av verdens beste klubber. Han er blitt et sikkert kort i Norges ellever, sier Mathisen.

Tror på fast plass i Leipzig

Det hadde ikke vært gitt for bare et par måneder siden. Da slet Sørloth med å få gjennombruddet i Leipzig, men i det siste har Sørloth kjempet seg til å bli en stadig mer sentral del av laget som ligger på 2.-plass i Bundesligaen.

I løpet av de siste seks serierundene i Bundesliga har Sørloth startet to kamper og kommer inn som innbytter i tre. To målgivende og to scoringer har det blitt.

– Jeg har kommet bedre og bedre i gang. I det siste har jeg fått bra med målpoeng og jeg har spilt flere 90 minuttere. Så jeg kom til denne samlingen med høy selvtillit og bra form, sier han.

– Føler du at du nå er i rute til å ta en fast plass?

– Ja, jeg håper jo det. Det er i alle fall målet. Som spiss er det jo målpoeng du blir mål på, og nå som jeg har fått det i det siste, så er i alle fall sjansene større, sier han.

MER SPILLETID: I det siste har Alexander Sørloth fått mer og mer spilletid i Leipzig. Foto: Timgroothuis / BILDBYRÅN

– Har du på noe tidspunkt tvilt på at Leipzig var rett for deg?

– Nei, egentlig ikke. Jeg visste det ville bli tøft. Jeg fikk ikke med meg noen sesongoppkjøring. Jeg kom rett inn i en ny sesong og det var kamp hver tredje dag. Det var tøft i starten, jeg skulle gjerne scoret litt tidligere, men heldigvis tror jeg at jeg har klart å finne meg til rette nå, sier han.

I Tyskland er det ingen tvil om at han har havnet i skyggen av Erling Braut Haaland.

– Har hans elleville suksess gjort det vanskeligere for deg som nordmann?

– Jeg tror egentlig det bare har vært inspirerende å se han gjøre det så bra. Vi er gode kompiser som unner hverandre alt godt, sier han.

– Har ganske bra galskap vi også

Forhåpentligvis finner både han og Erling Braut Haaland tonen førstkommende lørdag også. Da byttes lille Gibraltar ut med flere av Sørloths gamle venner fra Tyrkia.

Det er et land og en tid 25-åringen bare har gode minner fra.

– Det var en helt fantastisk tid fra start til slutt, sier Sørloth.

I februar i fjor var TV 2 på besøk med Sørloth da han var på kanskje sitt heteste i Trabzonspor. Fansen var rett og slett gal etter nordmannen, som de døpte til «King of the North».

– Jeg har ikke opplevd noe lignende. Det var noen helt vanvittige kamper der med 40.000 på tribunen. Du klarte ikke snakke med lagkameraten som sto en meter unna engang. Det var et voldsomt trøkk, sier Sørloth.

Han mener lidenskapen også viser igjen hos spillerne. Derfor forventer han en litt annen galskap fra Tyrkia-spillerne enn det lilleputten Gibraltar vartet opp med.

– Har norske spillere litt å lære fra de?

– Jeg synes vi har ganske bra galskap i oss jeg. Så er det jo sånn at det kan ta overhånd også. For vår del tror jeg at «mindsettet» vårt er at vi skal være «cool under pressure». Vi skal ha fokus på arbeidsoppgavene våre, sier Sørloth.

Det er liten tvil om at Tyrkia-kampen blir en nøkkelkamp dersom Norge skal ta seg til VM. I den første kampen, imponerte Tyrkia og slo gruppefavoritt Nederland. Det betyr at gruppen er helt åpen.

– Er den gruppa her klar på at 1.-plassen i gruppa er målet nå?

– Ja. Det er i alle fall slik jeg tenker. Men så er det viktig at vi tar en kamp av gangen, sier Alexander Sørloth.