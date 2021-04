Ble koronasmittet i november – sliter fortsatt

I november i fjor testet Martine Guterud Helland positivt for korona. Etter to forsøk med opptrening får 22-åringen fortsatt symptomer etter høyintensitetstrening.

– Når jeg ble slått ut for andre gang, var det ganske frustrerende. Man visste ikke når jeg skulle bli helt frisk, eller når jeg skulle føle meg som meg selv igjen, forteller Guterud Helland.

– Følte jeg hadde korona på nytt

– Det føltes litt verre enn en vanlig influensa. Det varte i 4-5 dager, og så gikk det over, forteller Guterud Helland om hvordan det var å ha korona.

I samråd med klubben skulle Fredrikstad-spilleren bruke opptreningsplanen fra Olympiatoppen «Return to play» for å komme tilbake i trening.

– Opptrappingen gikk helt fint til jeg skulle ha intervaller. Ifølge skjemaet da var det ingen restriksjoner på puls, så jeg bare løp på. Etter den økten endte jeg opp med veldig vondt i hodet resten av kvelden, tung i pusten og de neste dagene føltes kroppen helt utslitt.

Etter halvannen uke med hvile forsøkte 22-åringen å starte samme opptreningen igjen, men da sa kroppen stopp rett før jul.

– Som første gang gikk det bra i starten, men det tok kortere tid før jeg fikk de første symptomene etter en økt. Da tok jeg en pause, ble ganske dårlig over jula og jeg følte jeg hadde korona på nytt.

Skal tilbake på banen

På nyåret var det klart for å starte opp på nytt. Da lagde hun sin egen plan med enda roligere opptrapping.

– Treningsøktene nå går fint, men etter hver økt får jeg symptomer som vondt i hodet, tung i pusten og jeg blir sliten. Det går som oftest over dagen etter, så jeg får trent men jeg føler meg aldri pigg etter en treningsøkt.

– Det har snart gått et halvt år, hvordan holder man motivasjonen oppe?

– Det har vært en del runder hvor ting bare føles helt meningsløst der man kjenner at kroppen ikke fungerer som man er vant til. Så det har ikke vært mye motivasjon gjennom opptreningen, men jeg gjør det fordi jeg vil tilbake på håndballbanen.

Etter planen skal strekspilleren begynne å trene håndball igjen i mai, men hun tror ikke hun får spilt de siste seriekampene. Fredrikstad har to seriekamper igjen før halvspilt sesong. Rema 1000-ligaen for damene avsluttes etter halvspilt serie og et redusert sluttspill hvis det åpnes for toppidrett.

Men lysten etter å spille håndball igjen gir motivasjon.

– Jeg husker fortsatt hvordan det er å spille håndball, så følelsen av å kunne spille håndball igjen gjør at jeg fortsatt trener.