For bare dager siden kunne islendingene feste på byen – nå stenger landet ned igjen

Svært lave smittetall har gjort at islendinger har kunnet nyte en tilnærmet normal hverdag.

For bare noen dager siden ble bilder av en karaokekveld i Reykjavík publisert av BBC. Der så man unge mennesker feste sammen uten munnbind eller regler om avstand.

Barer og restauranter var åpne og avlyste konserter kunne spilles.

Barn og unge har kunnet gå på skolen i stedet for å bli undervist hjemme.

De kunne leve sånn som resten av Europa bare drømmer om.

Torsdag måtte imidlertid statsministeren dra i nødbremsen igjen, og innførte en rekke nye tiltak.

ÅPENT: Folk koser seg på restaurant i hovedstaden. Foto: Halldor Kolbeins / AFP

Stenger ned

– Vi må sette på bremsen, sier Katrín Jakobsdóttir torsdag.

Avgjørelsen kom etter at seks personer den siste uka testet positivt for den britiske varianten. Blant dem en lærer og en elev ved en skole i Reykjavik.

Island har holdt skolene åpne for barn under 16 år siden starten av pandemien, men velger nå å stenge for skolen for alle alderstrinn.

– Denne varianten sprer seg tilsynelatende raskere blant barn enn det vi tidligere har opplevd, sier Jakobsdóttir.

Også svømmebassenger, treningssentre og teatre stenges, og samlinger på mer enn ti personer blir forbudt de neste tre ukene. Restauranter, butikker og frisører kan holde åpent med begrenset kapasitet.

SHOPPING: Butikker kan fortsatt holde åpent, men med begrenset kapasitet. Foto: Halldor Kolbeins / AFP

– Aggressivt

Island måtte også stenge ned i mars i fjor, men klarte å få den første bølgen raskt under kontroll. Allerede i mai 2020 var landet tilnærmet smittefritt.

Hverdagen kunne fortsette nesten som normalt frem til sensommeren, hvor de ble rammet av en kraftigere smittebølge. Også den ble slått ned relativt raskt.

Island har kanskje hatt et fortrinn mot smitten med sin lille befolkning og isolerte beliggenhet. Lokalbefolkningen mener imidlertid at de har lykkes så godt under pandemien på grunn av strategien de har valgt.

– Jeg har forberedt meg på denne pandemien i 15 år, sier professor Thorolfur Gudnason, som er Islands sjefsepidemiolog til BBC.

– Vi bestemte oss med engang for hva vi måtte gjøre: testing, smittesporing og isolasjon. Vi har gjort dette aggressivt fra dag én, sier han.

Han forteller at smittesporingsteamet var på plass selv før det første smittetilfellet hadde blitt bekreftet i landet.

Island har bare påvist 5384 koronatilfeller og 29 koronarelaterte dødsfall, ifølge offisielle tall.

LEDER: Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Handler raskt

De siste 14 dagene har Island hatt 9,3 smittede personer per 100.000 innbygger. Til sammenligning har Norge 223.55 smittede per 100.000, ifølge ECDC.

Selv om smitten sammenlignet med Norge er svært lav, velger statsministeren å stenge helt ned.

– Våre eksperter er enige og erfaring vår viser at å slå ned smitten tidlig er mye bedre enn en «vente å se-strategi». Vi står potensielt overfor en ny bølge samtidig som dagnes vaksinasjonsnivå ikke gir tilstrekkelig beskyttelse mot viruset, sier statsminister Jakobsdóttir.

Island planlegger å fokusere på TISK-strategi og mener at nedstengningen vil gi landet raskt kontroll over smitten.

– Vi gleder oss alle til dagen når vaksineringen gir oss beskyttelse mot viruset. Inntil det må vi gjøre de nødvendige ofrene for å begrense spredningen, sier hun i en uttalelse på regjeringens hjemmeside.