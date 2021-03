Åpner for munnbind på ungdomsskolen

Kunnskapsdepartementet åpner i en ny veileder for munnbind for elever og ansatte på ungdomsskolene.

– Målet er at det skal bidra til å redusere smitte, og så har vi sett i befolkningen for øvrig at bruk av munnbind virkelig minner oss på at vi har en pandemi og må overholde smittevernreglene, sier kunnskapsminister Gur Melby til TV 2.

Skoleeier kan i samråd med lokale helsemyndigheter anbefale bruk av munnbind for elever og ansatte utenfor undervisningen, for eksempel i friminuttene og på vei til klasserommene, heter det i den veilederen for ungdomsskolen.

Der blir det anbefalt at antall kontakter elevene har i løpet av en uke på rødt nivå bør halveres i forhold til gult nivå.

Dette betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper.

Kan føre til mer smitte

Bruk av munnbind anbefales ikke for barn opp til 13 år. Det anbefales derfor ikke bruk av munnbind for elever på barneskolen opplyser departementet.

– Hvorfor er grensen satt ved 13 år?

– Man frykter at yngre barn vil ha problemer med å bruke munnbind på riktig måte, og dermed kan man miste noe av den positive effekten, og risikere at det blir en negativ effekt i stedet, sier Melby.

– Du ser at brukte munnbind kan ligge igjen i gatene og andre steder, hvordan kan du forvente at elever på ungdomsskolen skal klare å håndtere munnbind?

– For at det skal ha en positiv effekt er det ingen tvil om at munnbind må brukes på riktig måte. Man må ta det på seg på riktig måte, og kvitte seg med det på riktig måte. Så det er en forutsetning for at det skal ha effekt.

Melby peker på at man også anbefaler at det er flere voksne i fellesarealene og utendørs for å hjelpe med bruk av munnbind og å overholde smittevernreglene.

Det skal være frivillig å bruke munnbind, og gratis.

Ansatte i barneskolen kan også bruke munnbind hvis de ønsker det.

– Da bør det foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, være gult eller rødt tiltaksnivå og være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til andre på skolen.

Lavest mulig byrde

Ungdomsskolen og videregående skole har nå fått hver sin nye veileder, mens veilederne for barnehage og barneskole er oppdatert.

– Vi er i en krevende situasjon med økende smitte mange steder i landet, også blant barn og unge. Tiltakene i barnehagen og på skolen må sikre godt smittevern, samtidig som byrden for barn, elever og ansatte blir så lav som mulig, sier Melby.

Mindre kohorter

I veilederen for barnehagene er det kun gjort små justeringer.

Det innføres strengere retningslinjer for gruppestørrelse og andre smittevernråd på rødt nivå o barnehagene.

Det betyr at en «storbarnskohort» ikke skal overstige 7-8 barn, mens de gjeldende veilederne er på 8-10 barn. Antall kohorter som kan samarbeide er redusert fra 3 til 2.

– Jeg håper skoleeiere og lærere og andre ansatte oppfatter veilederne som en tydeliggjøring, og at det dermed blir lettere å følge godt smittevern, og samtidig gi og opplæring og omsorg til barn, sier Melby