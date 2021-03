Dramaet i Suezkanalen blir latterliggjort på sosiale medier

Hvordan er det egentlig mulig at et digert skip presterer å blokkere en kanal på tvers? Det har fått Twitter til å koke med humoristiske videoer og bilder.

Tirsdag satte det 220.000 tonn tunge og 400 meter lange konteinerskipet Ever Given seg fast i Suezkanalen, etter å ha støtt på grunnen, skriver The Guaridan.

Nå florerer det humoristiske bilder og videoer av at det store skipet har gått på grunn.

Det er gjort flere forsøk på å få skipet løs, men at det ikke hadde gitt godt resultat. Skipet kom trolig til å blokkere kanalen i minst to dager, opplyste egyptiske myndigheter til Cairo24 på tirsdag.

Det har fått John Arnold til å spille på den klassiske, og deilige, ironien.

For det ser kanskje litt stusselig ut at en liten bulldoser og to menn skal få løs det enorme skipet.

2 guys and a bulldozer on site to dislodge a ship stuck in the Suez Canal. pic.twitter.com/APAIU7sCv6 — John Arnold (@JohnArnoldFndtn) March 24, 2021

Andre har laget såkalte memes, altså korte videosnutter, som man kanskje kan assosiere til hverdagen.



Du kjenner kanskje igjen scenen fra Austin Powers, der den britiske spionen forsøker å gjøre en u-sving?



For skipet Ever Given står nemlig ikke så ulikt til. Forskjellen er at denne hendelsen ikke er en scene fra en film.



Suez Canal update pic.twitter.com/4L3vOs6HQ0 — Sven Henrich (@NorthmanTrader) March 25, 2021

Managed to dig out good part of the bulbous thingy. It's still stuck. #Evergiven #SuezCanal #Suez pic.twitter.com/zbeD59LA6V — Guy With The Digger At Suez Canal (@SuezDiggerGuy) March 25, 2021

Og er humoren din av det litt enkle slaget, så er denne Tweeten for deg. Det hadde kanskje ikke vært så dumt å ta Panamakanalen fra tirsdagen av.

glad i decided to take the panama canal instead of the suez today — slick (@dlicj) March 24, 2021

Ifølge Cairo24 var det en motorsvikt som førte til at skipet kom ut av kurs, grunnstøtte og nå står fast i mudderet. Det fører igjen til trafikkork mellom Middelhavet og Rødehavet.

Onsdag kveld meldes det om at kontainerskipet skal ha kommet seg delvis løs, og det jobbes på spreng for å løse situasjonen.

Kanskje er det denne hunden som burde blitt sendt ned til kanalen for å grave løs konteinerskipet.