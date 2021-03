9200 meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine – 479 av dem alvorlige

Legemiddelverket har publisert en ny oversikt over mulig bivirkninger etter vaksine.

Legemiddelverket har så langt mottatt 9200 meldinger om mistenkte bivirkninger etter vaksinering i Norge.

Så langt av 4664 meldinger behandlet, og av dem er 479 er klassifisert som alvorlige.

Flertallet av meldingene gjelder vanlige og forventede bivirkninger, slik som smerter på stikkstedet, hodepine, generell uvelhetsfølelse med feber, tretthet, kvalme og smerter i kroppen. Disse bivirkningene er kjent fra studiene som ligger til grunn for godkjenningene.

Legemiddelverket mener at bivirkningsmeldingene ikke gir grunnlag for å endre gjeldende anbefalinger for vaksinering med Pfizer- og Moderna-vaksinen.

Fem tilfeller

Folkehelseinstituttet har fortsatt pauset bruken av av AstraZeneca-vaksinen i Norge, etter flere tilfeller av alvorlige mistenkte bivirkninger med kombinasjonen blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater.

Per 23. mars er det meldt om fem tilfeller med dette spesifikke sykdomsbildet i Norge. Tre av personene har omkommet, mens de to andre får behandling på sykehus.

– En sammenheng er sannsynlig

Legemiddelverket mener at det er en sannsynlig sammenheng med AstraZeneca-vaksinen og disse sjeldne tilfellene.

– Det trengs ytterligere forskning for å avklare hva som utløser det sjeldne sykdomsbildet, mener de.

FHI har opplyst at de vil ta stilling til videre bruk av AstraZeneca-vaksinen og at de trolig kommer med en oppdatering fredag.

Flere andre land har valgt å gjenoppta bruken av vaksinen etter at EMA vurderte vaksinen som trygg.