Norsk Topphockey stiller seg uforstående til nedrykksbeslutning

Styret i Norsk Topphockey AS (NTH) reagerer sterkt på at forbundsstyret i Norges Ishockeyforbund (NIHF) besluttet å sende Narvik ned en divisjon.

– Vi jobbet beinhardt gjennom hele sommeren 2020 for å f å p å plass en 10 år lang samarbeidsavtale mellom NIHF og NTH. En avtale hvor klubbene ga fra seg en enda større andel av «sine» inntekter fra TV og ligasponsorat til fellesskapets beste. Dette fordi man ønsket å sikre et konstruktivt og langsiktig samarbeid om utviklingen til ligaen, sier Njål Berge, styreleder i NTH.

– I denne prosessen hvor det er helt nødvendig å veie sportslige, økonomiske og juridiske konsekvenser av ulike løsninger opp mot hverandre, har administrasjonen i NIHF og klubbene ved NTH samarbeidet tett om å finne den løsningen som tar best hensyn til prestasjonsdelen i norsk ishockey, både lagene i Eliteserien og 1. divisjon. At Forbundsstyret da velger å gå mot en felles innstilling fra de som jobber tettest med toppidretten opplever vi som svært overraskende, fortsetter Berge.

Tror på rask og grundig behandling

NTH hadde argumentert for å utvide til tolv lag i Fjordkraft-ligaen kommende sesong, og også Narvik - som nå sendes ned en divisjon - reagerte med vantro.

– Jeg er fly forbannet, for å si det pent. Jeg skjønner ikke hvorfor de har snudd for andre gang. Det viser hvor inkompetent hockeystyret er, sa Terje Feragen, styreleder i Narvik Hockey, til TV 2.

Samtidig varslet han at Narvik kom til å anke, og at de kom til å gjøre saken til advokatmat.

I torsdagens pressemelding skriver NTH at de «har stor tiltro til at en eventuell anke vil bli behandlet raskt og grundig av ankeutvalget, slik at vi kan få en endelig avklaring og rette blikket mot sesongen 2021/22».

– Ville gitt dårligere kvalitet

Tirsdag formiddag ble det avholdt et møte mellom eliteklubbene og Norsk Topphockey. Etter det TV 2 kjenner til støttet flertallet av klubbene en utvidelse av ligaen til 12 lag.

TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel forstår skuffelsen til Narvik, men støtter avgjørelsen og mener at det er det riktige for norsk ishockey.

– 12 lag ville gitt dårligere kvalitet i Fjordkraft-ligaen, 1.divisjon og U21-ligaen. Det er per i dag dessverre ikke mange nok spillere som holder godt nok nivå til å utvide eliteserien. Det er godt å se at forbundsstyret stod ved vedtaket fra september, sier Hoel.

I utgangspunktet uttalte forbundet før sesongen at laget som lå som nummer ti i eliteserien skulle rykke ned og laget som ledet 1. divisjon skulle rykke opp, hvis serien ikke kunne fullføres. Dersom alle lag hadde gjennomført et kampantall tilsvarende dobbel serie.

Den løsningen mener Narvik ikke er rettferdig, da de har spilt flesteparten av sine kamper mot de fem beste lagene på tabellen.