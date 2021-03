Popartist deler gladnyhet

Den amerikanske sangeren Jason Derulo (31) skal bli far.

Sammen med modellkjæresten Jenna Frume (27) delte den amerikanske popartisten Jason Derulo (31) en gledelig nyhet for paret.

På sin Instagram har Derulo nemlig delt en video av seg selv og sin gravide kjæreste.

– Vi kunne ikke gledet oss mer til et nytt kapittel i livet, skriver han.

Frume har også delt nyheten om familieforøkelsen på sin Instagram.

– Mor og far, skriver hun.

Om det blir gutt eller jente har paret ikke avslørt.

Ferskt par

Derulo og Frume begynte å treffe hverandre i 2020. I august avslørte Derulo til Page Six at paret hadde begynt å treffe hverandre rett før koronapandemien slo rot i USA.

Paret skal ha møttes på et treningsstudio.

– Begge har et behov for å trene hele tiden, og jeg hadde sett henne der en gang tidligere. Den andre gangen jeg så henne tenkte jeg: Ok, jeg skal snakke med henne. Og resten er historie, fortalte han den gang til avisen.

Babysyk

Derulo slo for alvor gjennom i 2009 da han slapp debutalbumet «Jason Derulo», med hiten «Whatcha Say». Låten havnet på topp av den amerikanske Billboard-listen i november samme år.

I tillegg til musikkarrieren, har Derulo også bygd seg opp en solid følgerskare på appen Tik Tok, med over 30 millioner følgere.

Der har han blant annet delt videoer med sine fire år gamle niese, Skylar. I intervjuet med Page Six, la ikke Derulo skjul på at å få barn ikke var så fjernt.

– Du vet, jeg tror jeg har kommet til den alderen, skjønner du hva jeg mener?, responderte han.