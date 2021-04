TV-seerne reagerer på én Kompani Lauritzen-detalj: Ser du hva?

Det er gjort mange grep for at Kompani Lauritzen skal oppleves som autentisk, men én detalj er ikke slik som i militæret.

I kommentarfelt på Facebook kan man lese at flere TV-seere lar seg irritere over at rekruttene ikke er stilt opp etter høyde. Én av kommentarene lyder som følger:

«Det irriterer meg noe voldsomt at de ikke er stilt opp etter høyde. Ser helt rart ut at det er opptil en halvmeter mellom to personer som står ved siden av hverandre.»

Eksempelvis var Faten Mahdi Al-Hussaini (26) stilt opp ved siden av Vegard Harm (24) og foran Morten Hegseth (35). De to mennene er rundt to meter høye, mens 26-åringen så vidt rekker dem til brystkassen.

Bruker et annet system

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, har fått tilsendt noen av kommentarene som viser at dette er et irritasjonsmoment for seerne. Han forklarer hvorfor de ikke stiller opp på samme måte som i militæret.

– Rekruttene er stilt opp fra venstre til høyere i stigende nummerrekkefølge. Da er det aldri noen tvil om hvor man skal stå, selv ikke når noen har røket ut, sier han, og fortsetter:

– Tradisjonelt stiller de laveste foran og de høyeste bak. Dette har en visuell effekt der alle kan se tilnærmet like høye ut. Det som likevel er et poeng i Kompani Lauritzen er at vi bruker nummer som system, derfor fraviker dette fra det som vanligvis praktiseres i forsvaret.

I God kveld Norge-videoen under kan du se at fenrik Geir Aker poengterer at kjendisene er stilt opp feil, men ikke på grunn av høyde.

Engasjement

Det er over 1,2 millioner nordmenn som har sett de første episodene av programmet.

Dahl setter pris på at publikum er observante, og ser på det som et positivt tegn at kommentarer som den ovennevnte dukker opp.

– At TV-seerne legger merke til små detaljer er helt topp og viser at folk er engasjert i TV-serien, noe vi selvfølgelig setter stor pris på.