Blir målløse når de ser totalforvandlingen: – Er dette vårt?!

En påbegynt hage ble en drøm av en uteplass, da Tid for hage tok fatt på sesongens andre hageprosjekt.

Det er ikke mye farger å skimte når Tid for hjem ankommer hagen en maidag i 2020.

En høy og gammel steingard, et nakent svaberg. Planert grus mot husveggen og en halvveis ferdig uteplass under taket, samt en påbegynt natursteinsmur rundt det tiltenkte hagerommet.

– Vi har jobbet med dette, til og fra i ett til to år, forteller Tommy Angeltveit.

Han og konen Camilla Angeltveit bor i et relativt nytt hus. Da de satte i gang med hageplanene, ble de på et tidspunkt usikker på ideene sine, og den etterlengtede uteplassen ble gradvis satt på vent.

FØR: Grått på grått og påbegynt natursteinsmur. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Beplanting ved mur og deilig terrasseområde. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer FØR: Det manglet sammenheng mellom murer, trapper og naturhage. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Levegg i tre i enden av uteplassen. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer FØR: Mur på plass, men ingen beplanting. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Ferdig plantet og med ekstra sittegruppe på øverste nivå. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer

Tid for hage tok oppgaven med å fullføre hagen, og designer Therese Knutsen utarbeidet tegninger.

Det måtte bli lunt og frodig, og det måtte se fint ut, også innenfra, var huseiernes ønsker.

Designer Thereses hovedplan

Det er et halvferdig prosjekt som møter Tid for hage-gjengen, første gang.

Den påbegynte natursteinsmuren som eierne allerede hadde laget, blir derimot et godt utgangspunkt for designer Therese Knutsen.

For at muren ikke skal bli et stort grått element skal det lages bed, både foran og på toppen. Trapper skal så knytte muren sammen. Over muren vil Therese lage et flatt område der det skal legges terrasse som kan møbleres med en sittegruppe.

Foran huset skal hovedterrassen være, hvor peisen blir et sentralt element, i tillegg til møbelgrupper, lave plantekar, samt et lite vannbad.

Det er også plass til et lite område med plan. Store tråkkeheller skal derfor danne en sti gjennom gressområdet.

Til slutt skal alt mykes opp med planter og trær.

DESIGNER: Therese Knutsen har mye som skal plantes. Foto: Pandora Film/ TV 2

Vindproblemer

Da familien satte i gang hageprosjektet noen år tilbake oppdaget de at vinden tok godt. En form for vindskjerming var derfor nødvendig.

Trær, busker og andre planter kan fungere godt som vindskjerming, men det gjelder å få dem etablert slik at de etterhvert kan skjerme hverandre og omgivelsene.

I etableringsfasen trenger de ly, derfor blir det satt opp levegger.

Det er i hovedsak vind fra nord som dominerer. Nede på plattingen blir det derfor laget en levegg i tre. Denne er ganske stor, men med åpning og inngang til hagen ved husveggen.

GABIONER: Bur fylt med stein danner levegger på det øverste nivået. Foto: Pandora Film/ TV 2

Oppe på berget blir det laget en litt annen løsning.

Siden det her finnes en vakker steingard fra før, er det naturlig å fortsette med stein, men i en moderne løsning.

Bur av metall blir fylt med stein, og så stablet oppå hverandre. Slike bur kalles for gabioner, og kan i prinsippet fylles med hva som helst. Fylt med stein blir de til tunge stabile elementer, og kan bli til liten mur mot vinden.

Tips: Pass på at du lager i stand et rett og stabilt underlag som du setter gabionene på før du fyller med stein.

Se hele produktlisten for oversikt over møbler, materialer og planter.

Peis og terrasseområde

Det er allerede planert med drenerende masser foran huset, så det sier seg selv hvor hovedterrassen skal være.

Eierne har et terrasseområde under tak fra før, så vi fortsetter med samme materialer hele veien rundt denne siden av huset. Slik blir dette et ganske stort område på ett nivå.

BLIKKFANG: En høy peis blir plassert i sentrum på sitteplassen. Foto: Pandora Film/ TV 2

I sentrum av denne terrassen er det en stor peis. Over to meter høy, med glass på fire sider slik at flammene er synlige fra alle vinkler.

Designer Therese tenker at huset er stort og stramt, og at derfor noe godt kan være stort og stramt, også på utsiden.

Det er en stor jobb å få fundamentert for peisen, for så å sette den sammen og sortlakkere den, men resultatet blir et skikkelig blikkfang.

Planter mykner opp

Det er mye stein på uteplassen, og for at muren ikke skal være et stort grått blikkfang, lager Therese bed foran og på toppen av muren.

Plantene som brukes her er i hovedsak stauder og vintergrønne vekster.

GRØNT: Planter med dekorativt bladverk. Foto: Pandora Film/ TV 2

Therese har ikke valgt mye blomstrete planter, men har heller lagt vekt på vakkert og variert bladverk.

I bedet foran muren finner du flere sorter hosta, ormedruer, kuleformet furu, solhatt som vil få blomster senere på sommeren, samt noen peoner.

For å gi enda mer variasjon i bladverket er det også plantet Alunrot med mørkerødt bladverk, rosmarin med grågrønne «tørre» blader, og irrgrønne gressplanter.

POTTEFINT: Lav, vid potte fylt med irrgrønt gress. Foto: Pandora Film/ TV 2

På toppen av muren plantes det en del av de samme plantene, men i tillegg noen sorter geranium, astilber, vintergrønn buksbom og kuleformet furu.

Det plantes også til noen lave, vide potter, som blir plassert rundt om på terrassen. Én av dem er fylt med rosmarinplanter, og ble ifølge eierne fantastisk flott utover sommeren.

Andre potter ble plantet med gressplanter.

Skap variasjon med trær

Trær er viktig for å få litt høyde og variasjon i synsinntrykket. Therese har skaffet ulike typer viftelønn, rogn og en spesiell type hegg til dette formålet.

Noen trær blir plantet i bedene, hvor det er dypt nok, mens andre blir plantet i store sortmalte betongringer som vi har plassert på terrassene. Disse rommer mye jord og vil egne seg bra for småtrær.

BETONGSYLINDER: Stor betongsylindere er malt og brukt til å plante trær. Foto: Pandora Film/ TV 2

Et fint sted å sole seg

Der er et stort område med bart berg øverst i hagen. Her tenker Therese det er fint å sole seg.

Store puter blir plassert på berget. I tillegg blir det laget et artig en-benet bord som kan brukes på skrått underlag.

Andreas borer seg ned i berget og limer fast en sylinder som bordbenet passer i. Det finnes flere slike rundt forbi slik at bordet kan plasseres flere steder.

EN FOT: Spesiallaget bord med en fot som kan stå i berget. Foto: Pandora Film/ TV 2

Møblering

Under tak er det plassert et spisebord med stoler, hvor det også er plass til en sofa. Samme sofamoduler blir også plassert ute rundt peisen.

For å få inn litt farge har Therese valgt to lenestoler med oransje sitteputer. Farger finner du også i de løse putene, og i det store bildet som henger på veggen under taket.

UNDER TAK: Spisebord, sofa og bilde på veggen. Foto: Pandora Film/ TV 2

På det øverste nivået i hagen er det en solid sittegruppe med store lenestoler og et lite sort bord.

Eierne har mange steder å velge hvor de vil nyte uteplassen sin, altså!

SITTEGRUPPE: Også på det øvre nivået kan man sitte godt i godt selskap. Foto: Pandora Film/ TV 2

Gleder seg til sommer

– Det fine med hagen er at alt ble knyttet sammen. Stramme linjer og elementer som passer til huset, sier Camilla Angeltveit.

Camilla og mannen Tommy sier de har brukt hagen masse.

Det ble en lang periode med fint vær etter at Tid for hage var ferdige med arbeidet i fjor. Da ble det grillet, sovet middag ute, lest bøker, lyttet til musikk – i det hele tatt det meste ble utført ute mer enn inne.

– Peisen har vært masse i bruk. Jeg elsker at den er så stor. Den er et blikkfang som passer veldig godt til huset, sier Camilla.

– Møblene er også enkle å flytte rundt, og lage grupper etter behov der du trenger dem.

HAGELYKKE: Endelig ferdig hage. Foto: Pandora Film/ TV 2

Nå gleder Camilla og Tommy seg til at det skal bli sommer igjen, for som som Camilla sier:

– Det går ofte opp for meg at: Jippi, hagen er jo ferdig, det er bare å flytte ut når våren kommer!

Se Tid for hage på TV 2 og TV 2 Sumo søndager klokken 20.00.