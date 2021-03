MDG-leder Une Bastholm : – Trygve, du er barnslig

MDG-leder Une Bastholm mener Trygve Slagsvold Vedum bør ta et par gode magadrag av lufta han forurenser med dieselbilen sin, og kaller Senterparti-lederen for barnslig.

Miljøpartiet De Grønne startet landsmøtet sitt idag. I den digitale landsmøtetalen tok MDG-leder Une Bastholm et oppgjør med Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

For et par måneder siden stilte han opp for Aftenposten, for å protestere mot soner i Oslo, hvor det kan bli forbudt med bensin- eller dieselbiler.

Ifølge Bastholm rygget Senterparti-lederen dieselbilen sin opp på et fortau foran inngangen til torget på Tøyen, midt i Oslo, for å markere meningen sin.

– Det er ikke MDG han plager med å være så barnslig, men spedbarnet som kanskje lå og sov på balkongen like ved, eller barna på Tøyen skole, sa Bastholm.

Foreslår magadrag med dieselluft

Hun la til at sannsynligvis har flere av ungene på Tøyen vært med på skolestreik for klima også, mot politikere som Vedum.



Ifølge Bastholm er rollene byttet om i miljø- og klimadebatten: De voksne oppfører seg som barn, og barna er blitt de voksne.

MDG-LANDSMØTE: Ledertrioen i Miljøpartiet de Grønne, Arild Hermstad, Une Bastholm og Lan Marie Berg vil ha soner fri for diesel- og bensinbiler. Foto: Finn-Ove Hågensen/TV 2

– Så kjære Trygve: Neste gang du har tenkt å lage mediestunt for å markere hvor teit det er at MDG vil ha mindre forurensning og færre biler i byene, foreslår jeg at du først ser for deg at du tar to gode magadrag selv av den diesellufta, sa Bastholm i talen sin.

Bastholm foreslår at han burde lese seg opp på hva slags utfordringer barnefamilier i trange, levekårsutsatte bydeler i storbyene lever med.

Trygve Slagsvold Vedum tar påstanden om at han er barnslig med en latter.

- Hun må kalle meg hva hun vil, men vi synes det er et voldsomt inngrep det MDG sammen med regjeringen har åpnet for. At man skal kunne forby en vanlig Volvo stasjonvogn i visse deler av Oslo eller andre byer i Norge, sier Slagsvold Vedum.

- Når du forsvarer dieselbilen tenker du da på barn med luftveisplager?

- I Norge er det lov å stenge ned i f.eks Oslo hvis det er dager i januar med veldig store luftveisproblemer. Men det forslaget som kommer nå kommer fra regjeringen, som MDG støtter, er at man skal kunne forby på grunn av CO2-utslipp, sier Slagsvold Vedum.

IKKE BARNSLIG: Trygve Slagsvold Vedum er ikke enig i MDG-lederens karakteristikk av ham. Foto: Heiko Junge/NTB

