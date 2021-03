AP: Fifa vil ikke opprette sak mot Norge etter VM-protestaksjonen

Fifas regelverk sier at spillere og forbund kan straffes hvis de bruker kamparenaen til å få fram et politisk budskap.

Men Fifa vil ikke åpne sak mot Norge, skriver nyhetsbyrået AP.

– Fifa tror på ytringsfrihet og i fotballens kraft for godhet, skriver Fifa i en uttalelse.

Fifa oppretter ikke displinærsak

De norske spillerne brukte T-skjorter med krav om respekt og menneskerettigheter under oppvarming og nasjonalsangen før VM-kvalifiseringskampen.

Det var på forhånd varslet av landslagssjef Ståle Solbakken at han ville protestere mot VM i Qatar etter at et norsk boikottkrav hadde blusset opp.

TV 2 har ikke selv fått bekreftet fra Fifa hvorvidt det vil opprettes sak mot Norge eller ikke, men det har NRK.

– Ingen disiplinærprosesser vil bli igangsatt av Fifa i denne saken, skriver forbundet i en epost.

Torsdag bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken at han tok initiativ til å trykke t-skjortene. Han utelukket heller ikke at det kan komme flere markeringer fra den norske troppen.

Tror på flere markeringer

TV 2s kommentator Mina Finstad Berg er imponert over landslagets markering.

– Et budskap om menneskerettigheter, når vi visste at det var mot Qatar, er et sterkt budskap å komme med. Det er noe av det tydeligste jeg har sett av et landslag opp mot VM i Qatar. Det er ikke tvil om at de har tatt et standpunkt og gått lenger enn kollegene sine. Det er få andre som har tatt tydelig stilling til det.

– Jeg ser at det får mye oppmerksomhet. Det viser at supporteropprøret i Norge faktisk har effekt. Jeg er sikker på at landslaget ikke hadde stått der med de t-skjortene hvis det ikke var for at norske supportere hadde engasjert seg og belyst problematikken og reist boikott-debatten. Det kan hende at de er med på å spre dette til supportermiljøer i andre land.

Nå tror Finstad Berg at det kan komme flere markeringer i tiden fremover.

– Det er vanskelig for FIFA å si at dette budskapet ikke hører hjemme på en fotballbane. Om de ikke sanksjonerer, så er det fritt frem for andre landslag å markere.