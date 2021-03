Syklist dundret inn i sexorgie: – Aldri opplevd noe så pinlig

Per Strandstoft skulle bare ta seg en sykkeltur da han plutselig havnet i «Bøssernes Paradis».

Det er TV2 Fyn som skriver at en gjeng mountainbikere har støtt på et høyst uvanlig problem i den lille Staurby-skogen utenfor Middelfart.

Området der de nylig har laget en splitter nytt spor til mountainbikere, brukes også av en stor gruppe danske menn som jevnlig møtes for å ha sex.

Syklist Chris Johansen er en av flere frivillige som har laget det 5,6 kilometer lange sporet, og han sier at han ikke hadde noen anelse om at sexorgier kom til å bli et problem.

– Det er velkjent at skogen er blitt brukt av menn som gjerne vil møtes for å ha sex, men vi trodde at problemet var litt mindre enn det har vist seg å være, sier han til nettstedet.

POPULÆR: Staurby-skogen ved danske Middelfart er et yndet mål for menn som ønsker sex med menn. Foto: Google

Holder barna unna

På turistnettstedet VisitLillebælt, som skal fremme regionen Sturby-skogen ligger i, står det at skogen er et «rekreativt område», og at man kan «oppleve vakre liljekonvaller og anemoner i skogbunnen».

Lokalbefolkningen har derimot for lengst sluttet å ta med seg barna til skogen, da den ifølge Johanson er full av nakne menn, kabeltromler og brukte kondomer.

– Det ser ut som en søppelfylling. Det er også blitt flyttet kabeltromler og ting inn i skogen som de kan kose seg med. Kommunen kommer og fjerner det en gang i blant, men det kommer fort tilbake igjen, sier Johansen til Fyens Stiftstidende.

NYTT SPOR: Det nye mountainbike-sporet i Staurby-skogen ble ferdigstilt i februar. Foto: Chris Johansen

Kom over «gang bang»

På Facebook-siden StaurbySkovSporet MTB Middelfart, spør syklist Per Strandstoft om hvorfor noen trodde at det var lurt å lage et mountainbike-spor i en skog som er velkjent for sextreff.

Dette skriver han i et innlegg:

«Nå skal du høre om hva jeg møtte i skogen i dag klokken 16 på en hellig søndag:

Et hav av søkende menn i veldig fine klær, etterfulgt av en orgie som bestod av fem menn som var i ferd med å suge hverandre.

Jeg holdt seriøst på å kjøre ned to menn som hadde buksene rundt anklene.

Er det virkelig ingen som kan få tak i formannen i den klubben og bli enige om hvem som skal bruke skogen når?

Tenk om jeg hadde hatt barna med meg på turen,» skriver han med et glimt i øyet.

Strandstoft sier til TV 2 Fyn at den lille skogen bare kalles «Bøssernes Paradis», og at han også har kommet over enda større orgier enn den han nevnte på Facebook.

– Jeg møtte 10-12 menn som var i gang med å ha sex med hverandre – helt åpenlyst. Det er faktisk ikke så morsomt, sier han.

Mountainbikeren sier at han aldri har opplevd noe så pinlig før.

– Selv om jeg er en voksen mann, ble man like forlegen som et lite barn når man ser noe slikt, sier han.

Sekretariatssjef i Naturpark Lillebælt og prosjektsjef for Staurby-skogen, Niels Ole Præstbro, håper at mennene kan finne seg et annet sted å ha sextreff.

– Det skal være plass til alle i skogen, men jeg håper at mennene stanser å gjøre ting som krenker folk, og at aktivitetene deres avtar nå som skogen er blitt tatt i bruk av offentligheten, sier han til B.T.

Ikke ulovlig

Politiet på Fyn sier at de oppfordrer alle som blir plaget av mennene om å ta kontakt med dem.

Politisjef Morten Ravn sier at sex i skogen i utgangspunktet ikke er ulovlig, med mindre man gjør det for å krenke andre.

– Hvis man gjemmer seg godt bak en busk, så er det ikke meningen at man skal oppdages, og da er det ikke en overtredelse siden det ikke var meningen, forklarer han.

Chris Johansen sier at mountainbikerne forsøker å ta tiden til hjelp, og at han håper at de kan komme til en ordning med mennene som trekker til skogs for å ha sex med hverandre.