Stjal dommerklubbe i tingretten

Det har en 31-åring fra Molde fått erfare etter at han i oktober i fjor fant det passende å stjele dommerklubba i en rettssal i Romsdal tingrett. Fra tingretten tok han også et stempel, en blyantspisser, en stiftfjerner og en flaske antibac.

Han ble oppdaget av tingrettsdommer Øyvind Panzer Iversen som hørte et voldsomt brak inne i rettssalen. Tyven hadde da mistet en PC-skjerm i gulvet, og dommeren varslet politiet.

Nå har romsdalingen fått stemplet på seg som tingrettstyv etter at han måtte møte i Sunnmøre tingrett og svare for handlingene sine. Tingretten ser i nåde med at de stjålen verdiene ikke var av høy verdi og isolert sett ville lovbruddet hos domstolen kvalifisert til en spisset bot.

– Tiltalte har til politiet forklart at bakgrunnen for at han tok seg inn i rettslokalene var at han var ute etter sprit, altså antibac, heter det i dommen

Men mannen var ikke helt renvasket og kjemisk fri for andre forhold. Han blir også straffet for blant annet skadeverk på flere biler i Molde parkeringshus og bæring av øks på offentlig sted.

I Ålesund fikk sorenskriver Kirsti Høegh Bjørneset ære av å klubbe da mannen ble dømt til 18 dagers betinget fengsel samt en bot på 4 000 kroner. Han må også betale ca 35 000 kroner i erstatning for de skadene han påførte bilene samt en ødelagt sykkellås til 249 kroner.

Dommen er enstemmig - og dommerklubba den ble funnet i jakkelomma på tyven og leverte tilbake til sin rettmessige eier.