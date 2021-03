Hevder Solskjær er nær kontraktsforlengelse med Manchester United

Ole Gunnar Solskjær skal kun være detaljer unna å inngå en kontraktsforlengelse med Manchester United. Det skriver blant andre Mirror og ESPN.

Kristiansunderens treårskontrakt med klubben går ut neste sommer.

Ifølge Mirror skal den nye kontrakten ha en avtale som strekker seg over to år, med opsjon på ytterligere ett års forlengelse. Det skal også være snakk om en vesentlig lønnsøkning.

Informasjonen er ennå ikke bekreftet fra klubben eller Solskjær selv, og en ny avtale vil trolig først bli bekreftet ved sesongslutt, skriver den engelske tabloidavisen.

Solkjær har vært Manchester United-manager siden han overtok jobben midlertidig i desember 2018, da José Mourinho fikk sparken. Siden mars 2019 har han hatt jobben på permanent basis.

48-åringen har ennå ikke vunnet et trofé med klubben, men ESPN hevder at United-sjefene mener at de likevel har sett en god utvikling under hans ledelse.

Manchester United ligger foreløpig på en 2. plass i Premier League og ligger an til å kvalifisere seg til neste sesongs Mesterliga. De er også i kvartfinalen av Europaligaen, hvor Granada venter.