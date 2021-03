Marcus (20) kjøpte svindyr iPhone på Facebook – fikk hakeslepp da han åpnet pakken

Alvestad Mørch kom over en iPhone 12 Pro Max til 10.000 kroner på en Facebook-markedsplass, og slo til.

Selgeren var en ung kvinne fra Arendal, skriver Agderposten, som først omtalte saken.

– Hun virket veldig hyggelig, og det var ingenting som skurret, sier 20-åringen til TV 2.

Han og selgeren ble enige om at telefonen skulle sendes med postoppkrav, da Alvestad Mørch følte at dette var en sikker løsning.

Med postoppkrav betaler man for varen først når man henter pakken på posten.

GODT INNPAKKET: I papirkonvolutten lå det en Coop Extra-pose. Foto: Marcus Alvestad Mørch

Uvitende offer

I midten av januar dro Alvestad Mørch til postkontoret i Brattvåg for å hente pakken, som var både firkantet og tung nok til å kunne inneholde telefonen.

Han sier til TV 2 at han spurte den ansatte på postkontoret om han kunne åpne pakken før han betalte, men fikk avslag.

– Jeg var nødt til å betale først, sier han.

Alvestad Mørch, som da var elektrikerlærling med lav inntekt, punget derfor ut over 10.000 kroner.

Skuffelsen var enorm da han kom hjem, åpnet pakken og fant en pakke plantemargarin.

– Jeg ble utrolig sjokkert og lei meg. Ikke bare var det margarin, men den billigste margarinpakken man kan få i butikken, sier han.

Coop selger plantemargarinen som Alvestad Mørch mottok for 12 kroner.

SMØRJE: I Coop Extra-posen lå denne plantemargarinen, som koster 12 kroner. Foto: Marcus Alvestad Mørch

– Gammel drittelefon og smørpakke

Han rasket seg tilbake til postkontoret i håp om å få tilbake pengene eller stanse transaksjonen, men da var det for sent.

– Da jeg innså alvoret, så jeg svart og mistet helt troen på menneskeheten. Jeg var blitt lurt. Der satt jeg med lærlinglønn, den gamle drittelefonen og en smørpakke, sier han.

Ettersom Arendal-kvinnen hadde oppgitt sitt ekte navn på pakken hun sendte til ham, var det ikke vanskelig å anmelde henne for svindel.

– Jeg håper at jeg kan få tilbake pengene mine og at hun får straffen hun fortjener, sier han.

Syv ofre

Agderposten skriver at Marcus Alvestad Mørch ikke er den eneste som har blitt lurt av kvinnen fra Arendal.

Han er én av syv fornærmede i rettssaken mot henne, som starter 7. april i Aust-Agder tingrett.

Alvestad Mørch håper at hans historie kan forhindre andre i å bli lurt, og at også den svindeltiltalte kvinnen lærer noe.

– Jeg håper at hun får seg en lærepenge og slutter å svindle folk, sier han til TV 2.

I tiltalen kan man lese at kvinnen mellom desember i fjor og januar i år fikk folk til å betale mellom 9.000 og 13.000 kroner for mobiltelefoner som aldri ble sendt.

Mens noen fikk plantemargarin eller smør, fikk andre ingenting.

I tiltalen er det beskrevet hvordan blant annet Marcus Alvestad Mørch ble lurt trill rundt:

«Den 12. januar 2021 i Arendal eller annet sted, forledet hun Marcus Alvestad Mørch til å overføre kr 10.312 til hennes private konto i DNB som oppgjør for salg av en mobiltelefon, idet hun fortiet at hun ikke hadde til hensikt å levere ham telefonen, slik avtalen var. I stedet for en telefon, sendte hun fornærmede en pakke smør».

Får ikke kontakt

Kvinnens forsvarer, Øyvind Aakerøy, sier at han ikke klarer å få kontakt med kvinnen og derfor ikke kan si noe om hvordan hun forholder seg til tiltalen.

– Jeg har sendt henne et brev, sier han.

Marcus Alvestad Mørch sier at han har beholdt margarinen i tilfelle påtalemyndighetene vil bruke den som bevis mot kvinnen.

– Jeg har pakket den veldig godt inn og lagt den i boden. Det føles som om jeg har en gullklump der nå, sier han og ler.