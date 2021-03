Solbakken bekrefter at han tok initiativ til å trykke t-skjortene

Ståle Solbakken og de norske landslagsguttene vakte oppsikt da de hadde på seg t-skjorter med påskrift «Human rights - on and off the pitch».

Solbakken forteller at det var hans idé.

– Det var jeg som kontaktet det legendariske Hamar-firmaet Fabelaktiv. Jeg sa hva jeg tenkte, og om han kanskje kunne finne noen ord og uttrykk. Så kunne jeg konsentrere meg om fotballen, sier Solbakken på torsdagens pressekonferanse.

– Han kom med noen forslag som jeg synes var ok. Han heter Arild Halvorsen, fortsetter Solbakken.

– Jeg involverte spillerne i det mandag kveld. Vi hadde et møte der de fikk lov til å ytre seg og velge noen av de t-skjortene som var trykt opp.

Samtidig bekrefter landslagssjefen at landslaget har flere t-skjorter som ennå ikke er tatt i bruk.

Utelukker ikke flere markeringer

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har bekreftet overfor NRK at de ikke vil gå til disiplinærsak mot Norge etter t-skjorteprotesten under landskampen mot Gibraltar onsdag.

– Vi har tatt et standpunkt fordi vi gjerne vil hjelpe. Vi ser at dette gir gjenklang rundt omkring, men det er ikke sånn at vi tror alt er løst med dette og at vi har gjort vårt, sier Solbakken, som overfor TV 2 ikke utelukker at det kan komme flere markeringer.

– Det kan hende vi følger opp. Vi har ikke noen ny revolusjon å komme med, men vi skal ta vårt ansvar innenfor det vi mener er det vi kan klare.

– Fifa har et kjempeansvar for å legge press på myndighetene i Qatar. For meg er det en matchball. Det er bare å smashe inn den førsteserven. Alt ligger til rette for det, sier landslagssjefen.

Mener Fifa må legge press på Qatar

Han sier at han har respekt for dem som mener boikott er det rette, men at respekten må gå begge veier.

– Dette er storpolitikk. Det er derfor jeg sier at politikk og idrett hører sammen og alltid vil høre sammen. Da er det ikke sånn at det norske fotballandslaget alene skal redde verden. Det er en misforståelse oppi dette. Vi gjør det vi kan innenfor de rammene vi kan.

– Vi mener at de 20 månedene frem mot mesterskapet er en gyllen mulighet for Fifa å lage et kjempetrykk på myndighetene i Qatar. Det er nå det begynner å brenne, og det er vel en grunn til at det er nå det har kommet opp i stedet for 2010-2014. Der er vel derfor vinden blåser så mye hardere nå. Vi mener det er best å stå i det. Kultur tar lang tid å forandre. Et spørsmål for meg er hva som skjer hvis man boikotter. Hvis det senkes et jernteppe mellom den delen av verden og vår del av verden, vil det bringe dette videre? Jeg har ikke svar på alle de spørsmålene, sier Solbakken.

Håper flere land vil henge seg på

TV 2-kommentator Mina Finstad Berg er usikker på om Norge velger å markere på nytt mot Tyrkia.

– Det kommer an på presset hjemmefra. Og hvordan FIFA reagerer på dette. Om trøkket holdes oppe i debatten, og andre lag hiver seg på, tror jeg de kommer til å fortsette med det. Det kan være lett å tenke at man har vist et standpunkt, nå kan vi spille fotball igjen.

– Tror du andre land vil henge seg på?

– Det kan hende det kommer litt brått på, men jeg håper at Norge har inspirert andre til lignende markeringer. Jeg har et lite håp om at andre hiver seg på, men er usikker på om de store nasjonene henger seg på.

Tyskland-proff Alexander Sørloth sier han håper at Fifa får med seg budskapet fra det norske landslaget.

– Jeg synes det var en fin start. Så håper jeg flere vil melde seg på, og at Fifa ser det, sier Sørloth.

Patrick Berg sier spillergruppa sto samlet bak protesten.

– Jeg har sett at store deler av fotballverden fikk det med seg. Det var litt det vi håpet og ønsket, at folk får med seg det budskapet vi kommer med. Jeg synes det ble en fin markering, sier Berg.