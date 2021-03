Nå kommer resirkulerte kredittkort

Ti millioner kredittkort kan spare miljøet for 500 tonn CO2 årlig, og de første kortene er straks på vei. – Det er litt kult at vi har fått til dette her fra Mo i Rana.

I Norge alene eksisterer det om lag 10 millioner bankkort, og problemet er at kortene har en helt spesiell type plast som ikke er bra for miljøet.

Rundt 300 ansatte på Mo i Rana har i lang tid jobbet med å teste ulike typer kort i plast som er av resirkulert materiale.

Nå er det gjort et viktig gjennombrudd.

– Vi har jobbet litt i det skjulte med dette, men tester vi har gjort viser nå at de første resirkulerbare bankkortene kan komme på markedet i løpet av 2021. Da vil vi være først i Norge, sier Geir Vold, salgssjef i TietoEVRY.

STOLT: Det er litt kult at digitaliseringen og miljøsatsingen lykkes lokalt, sier Geir Vold, salgssjef i TietoEVRY. Foto: Bendik Aarsæther, TV Klipp

På Mo i Rana produserer selskapet TietoEVRY millioner av vanlige bankkort til over 12 land.

I tillegg til Norge, sendes det kort til både Tyskland, Storbritannia, Sverige, Finland, Danmark og Baltikum.

– De nye kortene skal ha samme de funksjonalitetene, og skal brukes på samme måte som i dag, sier Vold.

70 000 kilo plast

De nye plastkortene kan bli en ny bransjestandard i Norge, så vel som i hele Europa.

– Vi har allerede bestillinger inn fra kunder hos oss som vi får levert tidlig vår eller til sommeren. Alle kort kommer etter hvert til å gå over til miljøvennlige materialer, sier Vold.

Det er snakk om 75 prosent reduksjon i CO2-utslipp, og resirkulerte kredittkort kan spare miljøet for 500 tonn CO2 årlig.

Et kredittkort veier rundt syv gram, og med ti millioner kort i omløp bare i Norge utgjør det 70-tusen kilo plast.

I tillegg kan nye produksjons- og distribusjonsprosesser bidra til enda lavere utslipp.

KVANTESPRANG: – Det er viktig å bidra til et mer bærekraftig miljø, sier Jan-Eilert Nilsen, bærekraftsansvarlig i SpareBank1. Foto: SpareBank1

– Som bank er det en viktig oppgave å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Selv om hvert enkelt kort er en liten brikke, tror vi at det ligger et stort potensiale også her, sier Jan-Eilert Nilsen, bærekraftsansvarlig i SpareBank1.

Banken alene sender i underkant av en million kort ut til sine kunder.

– Et slikt teknologisk kvantesprang alene kan spare miljøet for 500 tonn nyprodusert plast, tilsvarende en reduksjon i utslipp på 1500 tonn CO2 i løpet av en tiårsperiode, sier Nilsen.

Gjenbruk av havplast

De nye kredittkortene består av gjenbrukt plast som har vært brukt til medisinske formål.

Nå utforsker man muligheten for å gå enda lengre ved å bruke plast som er plukket opp fra havet med sikte på å ytterligere halvere CO2-forbruket.

MILJØGEVINST: De nye kortene består av gjenbrukt plast som har vært brukt til medisinske formål.

– Ja, det er realistisk. Det finnes allerede på markedet resirkulert havplast, men utfordringen er mye salt. Hvis vi samler inn ti millioner tonn havplast, er det kanskje bare en liten del av den plasten som har den kvaliteten som vi trenger for å lage et plastkort, sier Geir Vold, salgssjef i TietoEVRY.

På grunn av kortenes bruksform og verdi stilles det strenge tekniske og sikkerhetsmessige kvalitetskrav til plasten som benyttes i bankkort.

– Det som er litt kult er at digitaliseringen og miljøsatsingen lykkes lokalt fordi man har et dyktig høyteknologi-miljø her på Mo, sier Geir Vold, salgssjef hos TietoEvry.

– Norge er som vanlig langt fremme når det gjelder å ta i bruk slike produkter.