Her drar Dorthe på spirituell reise: – Jeg er så engstelig

Programleder Dorthe Skappel har alltid vær skeptisk til det overnaturlige, men da hun møtte medium Lilli Bendriss for et år siden skjedde det noe helt spesielt.

– Jeg kan ikke egentlig beskrive hva som skjedde, men jeg ble ordentlig redd, forteller Skappel.

Bendriss hevder at Skappel er åpen for den åndelige verden. Hun forteller at det som satte en støkk i Skappel var at hun utvidet sin bevissthet, og tok inn det usynlige ved hjelp av Bendriss og healing energi.

Ettersom Skappel ble skremt av hendelsen sist, har hun bestemt seg for å gi det en ny sjanse - i håp om at det blir en fin opplevelse denne gang.

I videoen øverst i saken kan du se hvordan det gikk da Dorthe Skappel deltok i et sjaministisk rituale.

– Dør jeg?

Ifølge Bendriss finnes det et sansefelt rundt oss som som man ikke kan se.

– Når man får en utvidet bevissthet kan man begynne å se det. Du berørte noe du har stengt litt av, forklarer Bendriss.

Hun sammenligner det med at man ikke kan se røntgenstråler, og at en hund hører hundefløyten men det gjør ikke mennesker.

– Ditt indre kommer på nett med det rundt deg som er skjult for deg ellers, men du ble tatt litt på senga, sier Bendriss til Skappel.

Skappel opplevde hendelsen som skremmende, og er redd for at det samme skal skje igjen gjennom en såkalt reise i det ubevisste sinn.

– Det er noen som teker: «Gud, dør jeg?» Men når de har forstått hva som har skjedd har de blitt trygge og føler de har hatt en wow-opplevelse, betrygger Bendriss.

Hypnotisk rytme

Skappel føler likevel på at hun gruer seg til å slippen de indre følelsene fri og miste kontroll.

– På en måte håper jeg det skjer noe, men på en annen måte er jeg så engstelig for at det skal skje noe at jeg håper det ikke skjer noen ting, understreker Skappel.

Bendriss forklarer at Skappel skal gjennom en sjamanistisk tradisjon der trommer brukes som en hypnotisk rytme. Det skal igjen gi større tilgang til egen fantasi og opplevelse.

– Du møter deg selv gjennom eventyrbildet, forklarer Bendriss.

– Vil jeg være bevisst og oppmerksom på ting rundt meg hele tiden? spør Skappel.

– Ja, du går ikke inn i en transe og forsvinner, sier Bendriss, som har holdt på med slike reiser i 18 år.

– På 18 år har det aldri skjedd at noen har forsvunnet og ikke kommet tilbake, det hadde vært «jæskla» bra TV da, ler Bendriss.

– Oppriktig lettet

Skappel var redd for å miste kontroll over seg selv slik som sist gang. Denne gangen forteller hun at hun opplevde noe helt annet etter den sjamanistiske seansen:

SPIRITUELL REISE: Dorthe Skappel opplevede at hun var et helt annet sted selv om hun egentlig var inne i lavvoen sammen med medium Lilli Bendriss hele tiden. Foto: Mariann Habbestad

– Jeg var på de mongolske sletter og red en trefarget hest. Jeg var bare på min reise med masse luft, vind, fart og varme fra hesten, forklarer Skappel.

Hun beskriver det hele som en rar opplevelse, men at hun hele tiden følte at hun var tilstede i teltet, selv om hun også var et helt annet sted.

– Det var en fantastisk frihetsfølelse. Jeg traff ingen, jeg var bare sammen med meg selv på min reise, forklarer Skappel.

Hun forteller at hun følte på en kontroll denne gangen og konkluderer opplevelsen hun hadde slik:

– Jeg er oppriktig lettet for at jeg ikke var ute å syklet i en åndeverden. Jeg var på tur i mitt eget sinn på en eller annen måte, sier hun og legger til:

– For meg er det ingenting utenfor i form av ånder og åndeverden, men en ro inni meg selv denne gangen - uten redsel.