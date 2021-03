Kjære, kjære Yvonne.

Jeg har alltid vært så kry av deg.

Det var derfor ekstra smertefullt å se intervjuet med deg på NRK i går kveld. Det var hjerteskjærende å lese om din barne- og ungdomstid.

Det gjør fysisk vondt å vite at jeg var en av dem, som skulle ha sett deg, men ikke så deg.

Hver gang jeg ser deg på TV, blir jeg så glad.

Jeg visste at du ville bli journalist.

Jeg visste at du hadde klare planer.

Jeg visste hvor du skulle studere.

Jeg visste du jobbet for nå målet ditt.

Jeg visste at du var en ressurs som «drev undervisningen fremover».

Jeg visste at du alltid var reflektert og ærlig.

Jeg visste at du glødet for det du stod for.

Jeg visste at du var talerør for klassen.

Jeg visste at du var fritttalende, men med forstand.

Jeg visste at du alltid var forberedt.

Jeg visste at du alltid var tilstede.

Jeg visste at ditt fravær alltid var legitimt.

Jeg visste at du hadde et hjerte for andre.

Men jeg visste ikke det viktigste.

Jeg visste ikke at du kunne ha trengt meg.

Hvorfor så jeg deg ikke?

Kanskje fordi jeg visste at du var en helt igjennom skjønn og vellykket jente?

Jeg visste at vi hadde samtaler.Hvorfor fanget jeg deg ikke opp?

Denne tanken vil nå alltid dukke, opp når jeg ser deg.

Da blir jeg nå oppriktig lei for at jeg ikke så deg og kanskje flere som hadde trengt meg.

Jeg vil bli oppriktig lei meg for at dere ikke fikk den hjelpen dere trengte.

For hos oss hadde vi et velfungerende hjelpeapparat.

Jeg vet at jeg ikke kan endre at jeg ikke hjalp deg.

Jeg vet at unnskyld er et alt for svakt ord i denne sammenhengen.

Men jeg sier det likevel:

Unnskyld, Yvonne, for at jeg ikke så deg.

Unnskyld, Yvonne, at jeg sviktet den delen av jobben min som var å se deg.

Unnskyld, Yvonne, for smerten du bar på sammen med meg og som jeg ikke hjalp deg med.

Unnskyld, Yvonne. Jeg vil fremdeles alltid ha en glede inni meg når ser deg.

For jeg vet at du fremdeles tør å brenne for andre og være talerør for dem som trenger deg. For at du fremdeles er bunn ærlig og sann.For at du vil se andre.

Du vil alltid være «jenten min», som jeg ble så glad for.

