Danmark forlenger AstraZeneca-pausen i tre uker

Selv om danske helsemyndigheter mener AstraZeneca-vaksinen er effektiv, vil de sette vaksinasjonen på pause.

– I all hovedsak er det en effektiv vaksine, men vi kan ikke utelukke at den har en sammenheng med sykdomsbildet som er beskrevet, med blodbropp, blødninger og lavt antall blodplater, sier Tanja Erichsen i den danske Lægemiddelstyrelsen på en pressekonferanse torsdag.

Hun sier det ikke er unormalt at vaksiner har bivirkninger, og at man ofte har forholdsregler og retningslinjer knyttet til bruken av flere legemidler. Dermed utelukker hun ikke at vaksinasjon med AstraZeneca kan gjenopptas, selv om man finner en sammenheng med blodpropp.

– Alle vaksiner kan også gi anafylaktisk sjokk. Men vi vet hva dette er, vi kjenner mekanismene, når det kan skje, og hvordan vi behandler det. Derfor kan vi vaksinere selv om dette er en risiko, sier Erichsen.

Fire dødsfall i Norge

Norske myndigheter har varslet at de vil holde en pressekonferanse om den videre bruken av vaksinen fredag.

Danskene satt bruken av vaksinen på vent den 11. mars etter at en 60 år gammel kvinne døde etter å ha fått vaksinen. Hun fikk blodpropper flere steder i kroppen, opplyste det danske Sunhedsstyrelsen.

Før dette hadde Danmark registrert to andre dødsfall med lignende sykdomsforløp.

Både norske og danske helsemyndigheter undersøker om AstraZeneca-vaksinen i noen sjeldne tilfeller kan forårsake et sykdomsforløp med en kombinasjon av blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater.

Det som undersøkes er om det finnes noe i vaksinen som kan forårsake det gitte sykdomsbildet, eller om det er høyere forekomst av blodpropp blant de som har blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen enn i den øvrige befolkningen. Årlig er det mellom 6000 og 8000 personer som rammes av blodpropp i Norge i året.

Frykter sammenheng med blodpropp

Den siste måneden har fire personer i Norge, blant dem helsesekretæren Monica Aafløy Hansen, mistet livet etter å ha blitt alvorlig syk kort tid etter vaksinering.

Norske helsemyndigheter ser også flere pasienter med et sykdomsforløp som innebar en kombinasjonen av blodpropp, blødning og lavt antall blodplater innlagt ved OUS etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen. Blant dem finner man Joanna Hauken, som fikk blodpropp i begge lungene.

Sykdomsforløpet er ikke foreløpig sett etter vaksinering med de andre vaksinetypene.

Det er Folkehelseinstituttet som bestemmer om Norge vil gjenoppta bruken.

EMA mener vaksinen er trygg

Det europeiske legemiddelverket (EMA) anbefaler fremdeles vaksinen. AstraZeneca mener det ikke er en sammenheng mellom vaksinen og dødsfallene.

Over 20 millioner har fått vaksinen på verdensbasis, og ifølge EMA er det registrert 25 personer med et lignende sykdomsforløp som beskrevet i dødsfallene i Norge og Danmark.