Som så mange andre bilfabrikanter måtte de også Covid-stenge i to måneder. Likevel har de levert et rekordoverskudd i 2020. Det viser den italienske superbilfabrikanten Lamborghinis regnskaper når alle tall og kolonner nå er summert.

– Vi er faktisk litt overrasket selv, sier Stephan Winkelmann, administrerende direktør hos Lamborghini til britiske BBC.

Salget, målt i antall enheter, var riktignok noe lavere enn året før. Men Lamborghini solgte flere av sine dyreste modeller, og oppnådde dermed høyere fortjeneste per solgte bil.

Stor appetitt på super-SUVer

SUV-en Urus er Lamborghinis viktigste modell. Den alene står for nesten 60 prosent av salget.

Blant annet i Kina har etterspørselen etter superbiler vært høy. Det kinesiske markedet vil etter alt å dømme innhente Tyskland som det nest største markedet i år.

Lamborghinis sportsbil-SUV, Urus som kom i 2019, har gjort stor suksess. Den modellen alene sto for hele 59 prosent av selskapets salg i fjor.

Kinesiske bilkjøpere har utviklet en stor appetitt for ultra-luksus-SUVer fra aktører som Rolls-Royce, Bentley og altså Lamborghini.

– Urus-modellen gir oss trygghet når det gjelder avkastning på investeringene og også inntektene. Inntektene gir oss igjen trygghet til å investere inn i fremtiden, sier Winkelmann videre til BBC.

Bilprodusenten, som eies av Volkswagen, solgte 7.430 biler over hele verden i 2020. Det er nest beste resultat noensinne, etter de 8.250 bilene som ble levert i 2019.

Har en utfordring ...

Lamborghini Huracan er en annen populær modell i sortimentet.

Lamborghini fikk også gode inntekter fra sin lønnsomme "limited special series" modeller. Det vil si avdelingen for "skreddersøm" der kundene kan bestille spesialtilpassede biler, med tanke på interiør, materialer, farger og utstyr.

2021 ser også lyst ut for superbil-produsenten med tilhold i Bologna. Allerede nå melder de om stappfulle ordrebøker for de ni første månedene av 2021.

I 2021 forventer man at USA, Kina og Tyskland vil være de største markedene. I den rekkefølgen. I USA ble det for øvrig solgt nye 2.224 Lamborghini i 2020. Det er dermed det største markedet for bilmerket.

Selv om mye er lovende, er ikke alt bare fryd og glede. Lamborghini har en stor utfordring med krav til å møte nye utslippskrav, særlig i Europa.

Mange har ventet på nyheten om at de vil komme med en elektrisk bil. Så langt har ikke den kommet. Men det både bør og kan fortsatt skje. I alle fall om selskapet skal unngå gedigne bøter for å ikke klare de lovpålagte utslippskravene.

