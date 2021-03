Andreas fikk sjokk da han sjekket oppkjørselen: – Utrolig barnslig

Amerikanske Andreas Flaten måtte spa 91.000 mynter bort fra oppkjørselen etter at den forbanna eks-sjefen hans tok hevn.

I november i fjor sa Andreas Flaten fra Fayetteville i Georgia opp jobben sin på A OK Walker Autoworks.

I januar skulle han ifølge Fox 5 Atlanta få utbetalt 7800 kroner som sjefen for bilverkstedet skyldte ham, men han fikk ingenting.

Flaten sendte derfor en klage til arbeidsdepartementet i Georgia, og da ble det fart på sakene.

«Fuck you»

I midten av mars dukket det plutselig opp en gedigen haug med 91.000 mynter dekket av olje i oppkjørselen hans.

Oppå haugen lå det en konvolutt det stod «Fuck you» på, og i den lå Flatens siste lønnsslipp.

Andreas Flatens kjæreste, Olivia Oxley, filmet pengehaugen og lappen, og la ut en video på Instagram.

– Vi var stressa fordi vi var på vei ut av huset for å kjøpe medisiner til ham siden han hadde hatt magetrøbbel hele dagen, og vi måtte spa pynter ut av oppkjørselen før vi kom oss noe sted, sier hun til People.

FOR TUNGT: Etter at Andreas Flaten og kjæresten fylte trillebåren med myntene, pungterte dekkene på den. Foto: Olivia Oxley

Hun sier at de etter det første spadetaket begynte å le av Flatens eks-sjef, som hadde dumpet myntene i oppkjørselen.

– Alt vi kunne, var å le av denne miserable mannen som brukte så mye tid på å være hevngjerrig og fæl, sier hun.

– Ei jævla pingle

Eieren av verkstedet Flaten jobbet på, Miles Walker, bekrefter overfor Fox 5 Atlanta at det var han som dumpet myntene i oppkjørselen.

– Det som betyr noe, er at han har fått betalt. Han er ei jævla pingle som klager på det, sier han.

Flaten har nå fylt en trillebår med myntene. Siden pengehaugen veier rundt 220 kilo, har dekkene på trillebåren punktert.

Banken nekter å ta i mot

Banken nekter å ta i mot de klissete myntene, og Flaten bruker derfor hver eneste kveld på å vaske dem i en blanding av oppvasksåpe, eddik og vann.

– Det er mye jobb for penger som jeg allerede har jobbet for. Dette var utrolig barnslig, sier han.

Flaten sier at han bruker rundt 90 minutter på å vaske et par hundre mynter, og at det derfor kan ta sin tid før han får satt pengene inn på konto.