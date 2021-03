Hatet livet sitt: – Jeg brente av 16 millioner på ett år

I podkasten «Livshjulpet» forteller Löwengrip at hun skapte en verden fylt av luksus for å kunne ta mer betalt av annonsører.

– Alt var en plan. Hvis jeg bygde en sterk persona der alt var så glamorøst og luksuriøst, kunne jeg ta mer betalt for annonsørene mine. Fordi de ønsket å være i et eksklusivt miljø som var helt unikt i Sverige.

GLAMOUR: Livet til Löwengrip var slettes ikke så perfekt som det kunne se ut som. Foto: DDP/Stella Pictures

Gikk på en smell

Derfor invisiterte bloggeren enorme summer i eiendom og reiser.

- Jeg visste at hvis jeg hadde et veldig hyggelig hus, ville jeg kunne ta mer betlat for å bli sett der enn i den gamle trevillaen min. Alt var gjennomtenkt, noe som også gjorde at jeg begynte å hate mitt eget liv, nettopp fordi det bare var en plan for alt, sier hun i podkasten.

På spørsmål om hva et samarbeid i luksushuset på Lidingö kunne koste, svarer hun en kvart million svenske kroner.

I 2019 førte denne livsstilen til store økonomiske problemer, og det hele endte med at norske Christian Ringnes reddet henne fra konkurs ved å kjøpe Löwengrip Beauty.

16 millioner svenske kroner

Før luksuslivet sa stopp, reiste hun verden rundt. Ett år reiste hun med hele teamet til New York elleve ganger.

I podkasten sier hun at en slik livsstil ikke er gratis.

– Jeg brente av 16 millioner på ett år. Dette gikk til alle ansatte og hele livet mitt, samt alle reiser. Da jeg var i Australia i én måned med mine ansatte, hadde jeg med meg stylisten, alle fløy «business class» og bodde på luksushoteller, sier hun, og fortsetter:

– Da hadde jeg et ganske stort sikkerhetsteam fordi jeg hadde stalkere i løpet av denne tiden. Alt var ekstremt dyrt, men jeg hadde god inntekt, så jeg gikk ca. i null hver måned.