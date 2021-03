Sjokkerte England etter åtte sekunder. Det ga broren uventet overraskelse på Skottland-ferie

Davide Gualtieri huskes fortsatt for noe som skjedde i 1993.

England-sjef Graham Taylor var under et voldsomt press før kampen mot San Marino i 1993. Norge hadde allerede vunnet gruppen. Den siste VM-plassen sto mellom Nederland og England. England lå to poeng bak nederlenderne, som hadde en tøff bortekamp mot Polen.

Taylor trengte en drømmekveld.

8,3 sekunder ut i oppgjøret mot miniputtnasjonen kom den første scoringen. Det var San Marino som scoret.

– Tilskuerne hadde ikke rukket å sette seg

Davide Gualtieri var mannen bak den rekordraske scoringen. Han plukket opp et løst tilbakespill fra Stuart Pearce og satte ballen forbi David Seaman.

– Vi skjønte ikke hvor rask scoringen var før kampen var over. Den kom så fort at mange tilskuere ikke hadde rukket å sette seg, har Gualtieri seinere forklart.

Ingen hadde tidligere scoret et mål på så kort tid i en VM-kvalikkamp. Rekorden skulle faktisk stå seg helt frem Cristian Bentekes mål mot Gibraltar i 2016.

England snudde kampen og vant komfortabelt 7-1. Det hjalp lite. Nederland slo Polen 3-1 og knuste VM-drømmen til engelskmennene. Seks dager seinere sa Taylor opp jobben.

Kampen i Bologna snudde også livet til Gualtieri på hodet. Landslagskarrieren var ikke mye å skryte av. Ni kamper og èn scoring ble beholdningen. Men den ene scoringen sørget for evig heltestatus i San Marino.

Populær i Skottland

49-åringen har fortsatt drakten han fikk av Pearce etter kampen. Av og til dukker det opp fotballfans i elektronikksjappen han driver sammen med kona.

Når det regner på presten, drypper det på klokkeren. Gualtieri forteller at scoringen ble svært godt mottatt i Skottland. Broren hans Andrea var på ferie i Skottland i 2007. Da han fortalte hvem han var, fikk han gratis drikke hele dagen og hele natten.

Gualtieri bruker av og til scoringen som terapi som han har hatt en dårlig dag.

– Av og til ser jeg scoringen på YouTube. Den gangen hadde jeg fortsatt hår, noe som får meg i bedre humør, forteller han.

Og kanskje han trenger en tur innom YouTube i kveld, for det kan fort bli stygge sifre når San Marino gjester Wembley i kveldens TV 2-sendte kvalikkamp.

Kilder: The Guardian, BBC, Telegraph