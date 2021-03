Dette har Biden gjort siden han ble president

Joe Biden holdt torsdag sin første ordinære pressekonferanse som president, 64 dager etter at han ble innsatt.

Hans 15 forgjengere brukte 33 dager eller færre på å arrangere sine første pressekonferanser, og The Washington Post skriver at man må 100 år tilbake i tid for å finne den forrige presidenten som brukte mer enn syv uker på å arrangere en pressekonferanse.

Det var for øvrig USAs 30. president, Calvin Coolidge, som gjerne ble kalt «silent Cal», da han var en mann av få ord.

Tidligere pressesjef i Det hvite hus, Kayleigh McEnany, har tidligere hevdet at Biden unngår pressen, for å slippe unna utfordrende spørsmål. Fox News' programleder Sean Hannity sa at Det hvite hus forsøker å gjemme Biden.

Pressesjef i Det hvite hus, Jen Psaki, forsvarte Biden tidligere i mars, og sa at presidenten heller har brukt energien sin på å sørge for at USA får nok koronavaksiner, samt på å få gjennomslag for den økonomiske krisepakken på 1.900 milliarder dollar.

Biden har også signert 37 presidentordre rettet mot flere andre politiske temaer.

Koronaviruset

I tillegg til krisepakken har Biden tatt flere andre steg for å begrense skadene av koronapandemien.

Allerede på sin første dag på kontoret innførte Biden et krav om å bruke munnbind når man befinner seg på statlig eiendom.

Han har signert en presidentordre som har som mål å gjøre helsetjenester mer tilgjengelig for flere amerikanere, og en annen som innførte et påbud om å bruke munnbind på offentlig transport.

Presidenten har også besluttet å reversere sin forgjengers steg mot å trekke landet ut av Verdens helseorganisasjon (WHO).

22. februar deltok Biden på en markering for å minnes de over 500.000 amerikanerne som har mistet livet som følge av koronapandemien. Noen dager senere sa han at USA har fått tilgang på nok vaksiner til å kunne vaksinere den voksne befolkningen i USA før mai måned er omme.

Klimapolitikk

I 2017 erklærte Trump at USA kom til å trekke seg ut av Parisavtalen. På Bidens første dag som president, signerte han en presidentordre som igjen forplikter USA til avtalen.

Biden har også trukket tilbake tillatelsen til å bygge det kontroversielle Keystone XL-rørsystemet. Rørsystemet på 1900 kilometer var tiltenkt å frakte råolje fra Canada til USA.

Flere av rørene ville ha blitt lagt i områder som er bebodd av urfolk, og Biden har også uttalt at prosjektet ville ha vært «veldig, veldig forurensende».

Diskriminering

Biden har opphevet Trump-administrasjonens lov som forbød transpersoner å delta i det amerikanske militæret. Han signerte også en presidentordre som tar sikte på å forhindre og motarbeide diskriminering som følge av kjønnsidentitet eller seksuell orientering.

Presidenten håndplukket Rachel Levine til å bli USAs nye visehelseminister, og hun ble dermed den første åpne transpersonen til å bli godkjent av Senatet til en føderal stilling.

USAs 46. president har også tatt steg for å motarbeide rasediskriminering. En av presidentordrene sikter seg inn på å omfordele ressurser til å fremme like muligheter for alle, inkludert dem som av ulike grunner har blitt marginalisert eller urettferdig behandlet.

Det hvite hus har også publisert en uttalelse hvor Biden-administrasjonen fordømmer rasisme, fremmedfrykt og intoleranse mot amerikanere med asiatisk herkomst og mot folk fra stillehavsøyene.

I tillegg til dette, opphevet Biden det Trump-innførte innreiseforbudet fra Libya, Iran, Somalia, Syria, Jemen, Venezuela, Nord-Korea, Eritrea, Nigeria, Sudan og Tanzania.

VISEHELSEMINISTER: Rachel Levine. Foto: Caroline Brehman/Pool via AP, File

Våpen

Tre år etter at 17 ungdommer ble drept i en skolemassakre i Parkland i Florida, oppfordret Biden Kongressen til å vedta en våpenreform som vil forby angrepsvåpen, og som vil innføre et krav om en bakgrunnssjekk av alle som vil kjøpe våpen.

– Vi kommer ikke til å sitte å vente på den neste masseskytingen. Vi vil ta grep for å stoppe epidemien av vold, og gjøre skolene og samfunnet tryggere, sier Biden i uttalelsen.

Pressekonferanse

Det er forventet at Biden vil måtte svare på spørsmål om landets vaksinestrategi, den økonomiske krisepakken og om landets innvandringspolitikk, under torsdagens pressekonferanse.

Reuters skriver at årets antallet migranter som ankommer USA via Mexico ser ut til å bli det høyeste på 20 år. Mange av migrantene er barn som kommer alene. CNN skriver at over 4200 barn var i grensepolitiets varetekt på søndag.

Pressekonferansen vil bli avholdt i Det hvite hus, klokken 18.15 norsk tid.