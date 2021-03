Det er bare noen uker siden Hyundai hadde premiere på bilen som er først ut i en stor satsing på elektriske biler. Ioniq 5 heter den, og er en SUV/crossover i familiebilklassen.

I forbindelse med premieren slapp Hyundai også priser og informasjon for lanseringsmodellen Project 45. Her hjemme var interessen ikke overraskende ekstrem.

At Norge er et viktig marked, skjønner vi også når Ioniq 5 allerede nå er på en kjapp visitt i landet.

Stor og fleksibel innvendig

Nye Inoiq 5 byr på et fleksibelt interiør og god plass. Dette er en fullverdig familiebil.

En av de første som har fått se nærmere på bilen, er Brooms bilekspert Benny Christensen. Han har vært på en liten hysj-hysj-visning av bilen. Her forteller han litt om hva han har sett.

– Aller først må jeg si at det virkelig har skjedd mye med dette merket siden jeg begynte å jobbe med Hyundai tilbake i 1995. Selv om bilene var gode, var de ikke akkurat fremst på design og teknologi.

– Det første som slår meg nå, med Ioniq 5, er at den er større enn jeg hadde sett for meg ut fra bildene. Dette er ikke noen liten bil, men en fullverdig familiebil. Dessuten er den svært romslig. Jeg justerte førersetet slik at jeg, med mine 192 centimeter satt godt, og satte meg inn baksetet. Der er det kjempeplass til bein og knær, forklarer en ivrig Benny.

– Interiøret er svært fleksibelt. Gulvet er helt flatt og både midtkonsoll og baksetene, som er delt 40/60 kan skyves uavhengig i lengderetning. Videre er bilen bred. Hele 189 centimeter, hvilket påvirker romfølelsen positivt. I bagasjerommet, som rommer rause 527 liter, kan man legge inn en golfbag på tvers, om man driver med den slags. Foran har bilen en såkalt frunk. Bare 24 liter på modellen med firehjulsdrift, men nok til at du har egen plass til ladekabler og slike ting. På modellen med tohjulsdrift øker dette til 45 liter, forteller han videre.

Strøm fra elbil brukt på en ny måte. Her traktes det kaffe. De fleste 220 volts apparater kan kobles til. Smart på for eksempel camping.

Lader raskt

På spørsmålet om dette er en en SUV, eller en crossover, svarer Broom-Benny ganske kjapt crossover. Firehjulsdrift og bakkeklaring på 16 centimeter til tross. Ioniq er den første modellen ut på Hyundais helt nye dedikerte elbilplattform. Den er 4,63 meter lang og har en akselavstand på 3 meter.

Ioniq 5 kommer med to batteripakker – og mulighet for både bakhjulsdrift og firehjulsdrift. Rekkevidden er på opptil 500 kilometer, den lader raskt, den kan ha takstativ og trekke tilhenger på inntil 1.600 kilo.

– Bilen har støtte for lading på både 400V og 800V, helt uten adaptere eller omformere, og Ioniq 5 byr dermed på verdens første multiladesystem, av sitt slag. På en 350 kW lynlader kan Ioniq 5 lades fra 10 til 80 prosent på bare 18 minutter.

– Det er bra, men enda viktigere tror jeg det er at den skal kunne lade inntil 100 kilometer på under fem minutter. Det er jo mindre tide enn det man bruker på å kjøpe en kopp kaffe og en hvetebolle, mener Benny.

– Apropos kaffe. I dag fikk jeg for første gang servert fersk kaffe traktet av en elbil. Selvfølgelig mest som en gimmick, men det viser at Hyundai med Ioniq drar det hele litt lengre. Ioniq 5 har også unik V2L-teknologi (Vehicle to Load), som gjør at man kan lade eller benytte de fleste 220V-apparater. Her kan du hente strøm ut av batteriet til elektriske apparater som kaffetrakter, barbermaskin og du kan lade sparkesykkelen din. Eller sågar "overføre strøm" til andre elbiler i et knipetak, fra batteriet i denne.

Interiøret er minimalistisk og preges av de to skjermene. På produksjonsbilen vil de være like store. Ioniq 5 har også noen fysiske brytere.

Minimalistisk og lun

Hyundai er kanskje ikke de som er mest kjent for å dra på når det gjelder design. Men også herer det endringer med Ioniq 5. Det er få likhetstrekk her til biler som Kona og den eksisterende Ioniq EV – eller andre biler fra den koreanske fabrikken for den saks skyld.

– De går opp helt nye spor innen design her. Både utvendig og innvendig. Moderne og minimalistisk, men ikke på en "hard og kald" måte. Dette er mer lunt og varmt. Innvendig preges dashbordet av to store skjermer, en foran føreren og en midt på dashbordet. På denne førserie-bilen som jeg ser på, er de ikke like store. Det vil de bli på produksjonsbilen. Samtidig styres en del funksjoner også via fysiske brytere, forteller Benny.

– Materialene innvendig er miljøvennlige, med blant annet resirkulert plast og ull. Skinnet i setene er ekte, men tatt fram og behandlet på en miljøvennlig og økologisk måte.

LED-pixel-lyktene gir bilen særpreg. Firkant-formene er et element som går igjen på bilen.

Retro-futurisk

– Det utvendige designet har det jeg vil kalle for et retro-futurisk preg. Retro fordi linjene er ment å minne om Hyundai Pony fra 1975. De nye LED-pixel-lysene gir bilen ytterligere særpreg og jeg tipper dette er noe som vil komme til å gå igjen på kommende Ioniq-modeller. Jeg synes de er kule, tøffe og at de gir bilen et tydelig særpreg, forklarer Benny videre.

– Hjulene på denne bilen er 20-tommere, og vil være et tilvalg. Standard vil den komme med 19-toms hjul. Når det gjelder bilene denne skal konkurrere mot tror jeg både VW ID.4 og Skoda Enyaq, samt den kommende Nissan Ariya vil være de nærmeste.

Får den norske importøren nok biler, hvilket de er lovet, så er jeg rimelig sikker på at dette blir en ny hit for merket i Norge. Jeg oppfatter bilen som smart, kul og fleksibel, avslutter Benny.

Legg merke til størrelsen på bakdøra. Den er diger og bilen er større enn man skulle tro.

Kommer i juni

Ii forkant av verdenslanseringen hadde hele 14.000 nordmenn meldt seg som interessenter. Svært mange av disse ville også reservere Project 45, som de første bilene kalles. Faktisk såpass mange at serverne brøt sammen under seansen ...

Bilen var tilgjengelig i et begrenset volum på 3.000 enheter for fem europeiske markeder: Frankrike, Nederland, Storbritannia, Tyskland – og så klart Norge. Alle ble revet vekk på rekordtid.

Nå er fordelingen av de 3.000 bilene klar, og norske kunder stakk av med rundt 42 prosent av volumet. Dermed kan nærmere 1.300 nordmenn hente sin Ioniq 5 Project 45, allerede til sommeren. De første kundene vil få sine biler tidlig i juni. Tidsnok til årets sommerferie.

Bilen som foreløpig finnes kun i én godt utstyrt versjon med største batteri og firehjulsdrift koster 489.000 kroner.

Vi kommer selvfølgelig tilbake med en grundig test av bilen når den blir tilgjengelig for prøvekjøring.

